Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Die Banken in Dülmen arbeiten an Maßnahmen gegen Automatensprengungen, das düb will weiter Energie sparen und in den Dülmener Discountern war das Feuerwerk am Tag des Verkaufsstarts schnell vergriffen: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Das düb will weiterhin Energie sparen - und setzt dabei ab dem neuen Jahr auf eine ganze Reihe an Maßnahmen. So bleibt das Außen-Freizeitbecken mindestens bis März geschlossen, das Frühschwimmen wird reduziert, ebenso das Sauna-Angebot.

Ein wesentlicher Teil bei der Krippe in der St.-Agatha-Kirche fehlt: Das Jesuskind. Die Figur wurde von Unbekannten gestohlen.

Erst wenige Wochen ist es her, dass ein Automat in der Volksbank-Filiale Buldern gesprengt wurde. Stellt sich die Frage, wie die Banken in Dülmen sich in Zukunft vor solchen Kriminellen schützen wollen. Die Dülmener Zeitung hat nachgefragt. Welche Maßnahmen die Banken treffen, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter den Zwillingsschwestern Annika und Sarina Schulz. Ihr Highlight war die Teilnahme am Bundeswettbewerb von Jugend musiziert. Aber auch abseits der Musik hat sich beim Gesangsduo in diesem Jahr viel getan. Die beiden schauten gemeinsam mit der DZ auf ihr 2022 zurück.

Einen Andrang zum Start des Feuerwerksverkaufes gab es bei den Discountern in Dülmen. Am Nachmittag waren die Regale schon fast leer. In anderen Supermärkten wären hingegen noch genug Böller da.

Der pensionierte Intensivarzt und Anästhesist Dr. Edgardo Mallari Navarro wird im Januar in Südostasien wieder kranken Menschen honorarfrei chirurgisch behandeln. Mit dem ehrenamtlichen Einsatz weiht der Dülmener zugleich den Um- und Anbau seiner vor drei Jahren eröffneten Navaro-Mallari-Wohltätigkeits-Klinik in der Provinzhauptstadt von Pampanga ein.

Ursprünglich wollten die TT-Landesliga-Herren von Jugend 70 Merfeld nur den Abstieg vermeiden. Jetzt greifen sie die Spitze an. Joachim Frintrup hat eine makellose Bilanz, Sebastian Schulz verstärkt das Team in der Rückrunde.

Termine:

Dülmener Winter: 10 bis 19.40 Uhr Eislaufen für alle, 16 bis 18 Uhr Livemusik mit dem Duo Logout auf der Bühne

Wetter:

Anfangs sonnig bis locker bewölkt und trocken, gegen Abend setzt schauerartiger Regen ein, 10 bis 12 Grad. Der Wind dreht auf Südwest und frischt stark böig auf.

Verkehr:

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.