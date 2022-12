Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Wer in Dülmen eine Wohnung sucht, muss mit monatlichen Mietkosten von bis zu 9,85 Euro rechnen. So weist es der neue Mietspiegel aus, der zu Monatsbeginn in Kraft getreten ist. Ein Blick in das umfassende Zahlenwerk belegt allerdings, dass es sich in Dülmen auch deutlich preiswerter wohnen lässt. Der niedrigste ausgewiesene Wert beträgt 8,35 Euro. Wie sind die nicht unerheblichen Unterschiede zu erklären?

„Es läuft viel besser als erwartet“, freut sich Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing beim Blick auf den bisherigen Verlauf des Dülmener Winters. Und vor allem auf den Besucherandrang. Denn die lange diskutierte Eisbahn ist wieder ein Renner. Und im Vergleich zum Vorjahr noch einmal mehr nachgefragt. „Wir haben Stand jetzt über 30 Prozent mehr Frequenz“, berichtet Weyer.

Aufgrund der aktuell niedrigen Temperaturen (in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sank das Thermometer auf bis zu minus 6,8 Grad) kann es derzeit passieren, dass der Inhalt der Mülltonnen festfriert. Eine Leerung durch Remondis sei dann nicht möglich, betont die Stadt.

Gebannt schauen Paul und Anton von der Beck auf die kleine Gestalt im Inkubator. „So klein seid Ihr auch mal gewesen“, erklärt ihnen Daniela Pöpping - und blickt 18 Jahre zurück. Schon damals war sie auf der Kinderintensivstation der Christophorus-Kliniken als Kinderkrankenschwester tätig, als die beiden nach ihrer Geburt hier versorgt wurden. Die Zwillinge waren Frühgeborene und wogen nur 1000 Gramm. Jetzt kamen sie mit einem großen Spendenschwein.

Geduld - eine Eigenschaft die Ida Arens definitiv besitzt. Als Jägerin muss sie das schließlich auch. Denn nicht immer findet man bei der Jagd ein Tier. Vor allem wenn man im Hochsitz Ausschau hält, kann es dauern, bis man ein Tier sieht.

Die Leichtathleten der TSG Dülmen blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Und so gab es bei der Ehrung durch den Kreis Ahaus-Coesfeld des Fußball- und Leichtathletikverbandes zahlreiche Urkunden und Pokale. Dazu ein Dank an die Trainer.

Adventskalender Bürgerstiftung

Adventskalender Bürgerstiftung: 1982: 1 Topfpflanze Blumen + Pflanzen Fimpeler 1027:1 Gutschein BOES Mode 299: 1 Insektenhotel + 1 Nistkasten 2276: 2 Gutscheine Cinema Dülmen 3864: 1 Gutschein Alltag Adé für 2 DIE SAUNA INSEL 3594:1 Gutschein düb Freizeitbad 3749: 1 Gutschein EineWeltLaden Dülmen 2627: 2 Karten Wildpferdefang 2023 Herzog von Croy‘’sche Verwaltung 4447: 1 Gutschein MEZZOMAR 2441: 1 Einkaufsgutschein Reiselounge Europa 810: 3 x Gratistraining tri-dent® aktiv-Studio 2215: 1 Gutschein Restaurant Villa am See

Termine

Dülmener Winter: 15 bis 18.40 Uhr Eislaufen für alle, 15 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz, 17 Uhr Kläppchenöffnung Adventskalender, ab 19 Uhr Cup der Hilfsorganisationen, ab 19.30 Uhr Livemusik mit Harry Helmer und Gerd Gorke

Wetter

Vormittags vereinzelt neblig, örtlich geringer Schnee, später gelegentlich Sonne, etwas Schnee ist weiter möglich, bis 1 Grad. Schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.

Verkehr

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.