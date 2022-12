Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Der Haushalt 2023 ist verabschiedet, der Schützenverein Pluggendorf nimmt am Young-People-Cup teil und Täter sprengten einen Automaten der Volksbank-Filiale in Buldern: Das müssen Sie heute wissen.

Automatensprenger haben in Buldern zugeschlagen

Ein Bild der Verwüstung haben Automatensprenger in der Volksbank-Filiale in Buldern hinterlassen.

Ein Bild der Verwüstung haben Automatensprenger in Buldern hinterlassen. Gegen 3.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag hatte ein lauter Knall Anwohner der Weseler Straße geweckt. Jetzt ist ein Stück weit klar, wie es weitergeht.

Donnerstag Abend wurde der Haushalt 2023 verabschiedet - jedoch auch mit einigen Gegenstimmen. Der Haushalt beinhaltet ein Defizit. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag oder im E-Paper.

Simon Kramer und Emilia Pöpping absolvieren derzeit den Bachelor of Laws bei der Stadt Dülmen. Sie sind bereits im dritten Jahr ihres dualen Studiums und haben bereits einige Abteilungen durchlaufen. Besonders gefallen hat ihnen jeweils die Arbeit im Jobcenter und in der Bauaufsicht.

Mit fast 132.000 Euro hat der Förderverein der Christophorus-Kliniken in den vergangenen beiden Jahren Projekte im und rund ums Krankenhaus unterstützt.

Die Teilnahme am Young-People-Cup hat bei den „Jungschützen und Damenkompanie Schützenverein Pluggendorf“ Tradition. Schon seit über zehn Jahren stehen sie beim Turnier auf dem Eis - und auch in diesem Jahr will das Team wieder antreten.

Die Wasserfreunde Dülmen stellten beim Coesfelder Schwimm-Cup duie größte Mannschaft. In der Endabrechnung belegten die Wasserfreunde, die etliche Rennen gewinnen konnten, den dritten Platz hinter Greven und Coesfeld.

Sportergebnisse:

Bezirksliga: SF Merfeld - V. Epe 1:0

Kreisliga A: GW Nottuln II - DJK Dülmen 2:3

Kreisliga B: SuS Hochmoor - SF Merfeld II 2:0

Adventskalender Bürgerstiftung:

2511: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

4943: 1 Weihnachtsbaum Baumschule Reckmann

4978: 1 Gutschein Bulter GmbH

3835: 2 Gutscheine Cinema Dülmen

2708: 1 Gutschein düb Freizeitbad

429: 1 Einkaufsgutschein Handy+Outlet

3125: 2 Karten Wildpferdefang 2023 Herzog von Croy‘’sche Verwaltung

3680: 1 x Lymphmassage Mrs. Sporty Club Dülmen

4813: 1 Gutschein Silberblick

2823: 1 Gutschein Stadt-Parfümerie Pieper

34: 1 Tanzkurs für 2 Pers. Tanzschule Herzog

3054: 3 x Gratistraining tri-dent® aktiv-Studio

22: 1 Gutschein Restaurant Villa am See

Termine:

Dülmener Winter: 15 bis 17.10 Uhr Eislaufen für alle, 15 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz, 15 bis 18 Uhr Livemusik mit dem Saxophon-Ensemble, 17 Uhr Kläppchenöffnung Dülmener Adventskalender, ab 17.30 Uhr VR-Bank-Young-People-Cup

Wetter:

Der Tag startet meist trocken, später lockert die Wolkendecke zögernd auf. Bei 0 bis 2 Grad weht der Wind schwach aus wechselnder Richtung.

Verkehr:

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.