Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Dülmen

Die Bestattungskultur in Dülmen verändert sich. Erstmals gibt es mehr Feuer- als Erdbestattungen in Dülmen. Was gleich bleibt: Manfred Wölpper bleibt Trainer der TSG Dülmen. Und das sogar auf unbestimmte Zeit. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Von Jürgen Primus