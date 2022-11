Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Die Stadt Dülmen treibt die Verkehrswende voran, ein Schüler gewinnt den zweiten Platz beim Dr. Hans-Riegel-Fachpreis Mathematik und eine Entscheidung über Ladesäulen am Bahnhof wurde vertagt.

Das müssen Sie wissen:

Kann ein noch zu errichtendes Nahwärmenetz in Rorup dazu beitragen, den Energieverbrauch öffentlicher Gebäude und privater Wohnhäuser deutlich zu reduzieren und so die Umwelt deutlich entlasten? Ein Experte hat Ergebnisse vorgelegt.

Die Stadt Dülmen treibt die Verkehrswende voran: Für 2023 plant sie im Stadtgebiet fünf Lastenrad-Standorte. „Per App können die Bürger die Box öffnen und sich ein Lastenrad ausleihen“, berichtete die Klimaschutzmanagerin. Zusätzlich soll es ein Förderprogramm für Privatpersonen geben.

Kester Zylka, Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasiums, erzielte den zweiten Platz beim Dr. Hans-Riegel-Fachpreis im Fach Mathematik. Zum ersten Mal hat ein Jugendlicher am Gymnasium einen Preis der bundesweit bekannten MINT-Stiftung im Fach Mathe erhalten. Kester Zylka untersuchte, wie man mit Hilfe von mathematischen Prozessen Rümpfe von Booten so modellieren kann, dass das Boot möglichst schnell wird.

Die CDU macht sich für viele neue Ladesäulen am Bahnhof stark. Ganz konkret regt sie „zehn oben und zehn unten“ an. Die Kommunalpolitiker im Umweltausschuss verständigten sich nach kurzer Diskussion darauf, in einer Ausschusssitzung im nächsten Jahr das Thema umfassend zu besprechen.

Termine:

14 Uhr, Dr. Wolfgang Werner liest jüdische Märchen und Legenden im einsA

15 bis 16.30 Uhr Stadtbücherei, Alketa Rafshi liest Geschichten über Freundschaft, Zusammenhalt und das Anderssein für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren und für Kinder von sechs bis neun Jahren von 16.30 bis 18 Uhr.

Wetter:

Zeitweise Regen, Temperaturen nur noch bis zehn Grad. Der Wind weht anfangs aus unterschiedlichen Richtungen, zum Abend dreht er auf Ost bis Nordost.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten. Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.