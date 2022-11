Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Mit der Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt und mit der Sicherung und Steigerung der eigenen Möglichkeiten will sich die CDU auf einer Klausurtagung beschäftigen. Im Mittelpunkt der Beratungen steht der Haushalt der Stadt für 2023.

Erstmals gibt es dieses Jahr Weihnachtsmarkthütten auf dem Kirchplatz. Schon jetzt können Interessierte die rot oder blau gestrichenen Buden rund um die Kirche St. Viktor entdecken.

Die Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck steckt ein Stück weit in einer finanziellen Zwickmühle. Warum eine Lösung der unbefriedigenden Situation eine echte Herausforderung ist, erläuterte VHS-Leiterin Esther Joy Dohmen am Mittwochabend im VHS-Ausschuss. Den Bericht dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag oder im E-Paper.

In rekordverdächtigem Tempo hat der Musikschulausschuss eine Trennung beschlossen, die niemand will. Ein Vertreter der Stadt Haltern übte deshalb scharfe Kritik an den gesetzlichen Vorgaben. Einerseits werde für die interkommunale Zusammenarbeit geworben, gleichzeitig gebe es hohe finanzielle Hürden.

Für Autos und das Thema Automobilwirtschaft hat sich Colin Dammeyer immer schon interessiert. Und besonders für die Marke BMW. Mittlerweile ist der 20-jährige im dritten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Automobilkaufmann bei BMW AHAG in Dülmen. Was er über seine Ausbildung zu erzählen hat, lesen Sie im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Freitag.

Bernard Dietz, Fußball-Europameister von 1980, wird auf Einladung von TSG-Trainer Manfred Wölpper am Sonntag das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga zwischen TSG Dülmen und SG Bockum-Hövel besuchen.

Termine:

17.30 Uhr, Martinsumzug in Merfeld, Auftakt an der Kirche

Wetter:

Heute scheint überall die Sonne vom meist blauen Himmel. Mit 13 bis 15 Grad ist die Luft weiterhin zu mild für die Jahreszeit. Schwacher Wind aus Süd bis Südwest.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße wegen Kanalarbeiten.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.