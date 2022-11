Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Verantwortliche in Dülmen äußern ihre Meinung zu den Kita-Schließungen während der Corona-Pandemie, Zalina Khalidova macht derzeit ihre Ausbildung im Seniorenzentrum Haus am Park und Rödderanerin Maike Deermann arbeitet seit Juli an ihrer eigenen Mode-Kollektion: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Die Kita-Schließungen in der Corona-Pandemie waren unnötig, hat die Corona-Kita-Studie ergeben. Wie bewerten Eltern, Erzieherinnen oder Träger das Ergebnis? Die DZ fragte nach. Zum damaligen Zeitpunkt sei die Entscheidung richtig gewesen, hieß es. Aber: Man müsse Schlüsse daraus für die Zukunft ziehen.

Maike Deermann arbeitet seit Juli an ihrer eigenen Mode-Kollektion. Im Januar wird sie die Kleidung auf einer Modenschau präsentieren. Wie es so weit kam und wie sie ihre Kollektion gestaltet, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag oder im E-Paper.

Zalina Khalidova kümmert sich auch um Bewohnerin Klara Töns. Die 20-Jährige ist im Seniorenzentrum Haus am Park Auszubildende zur Pflegefachfrau. Sie gehört zum ersten Jahrgang, der mit der generalistischen Ausbildung startete.

Die Welt blickt in dieser Woche auf Münster und das dort stattfindende Außenministertreffen. Die Auswirkungen der Hochsicherheitsveranstaltung sind aber auch in Dülmen zu spüren. Hoteliers berichten, dass sie komplett ausgebucht sind.

Zu Orchester-Mitgliedern wurden am Donnerstag kurzerhand Kinder der Paul-Gerhardt-Grundschule. Im Rahmen des Europäischen Klassikfestivals erhielten diese nämlich Besuch von Musiker Tom Schreyer und seinem Spielzeug-Raaben Simsala. Spontan gründete Simsala sein eigenes Orchester und ernannte die Schüler zu den Musikern.

In der Dülmener Innenstadt stehen am Marktplatz und in unmittelbarer Nähe Veränderungen in der Geschäftswelt an. Dabei geht es um den Optiker Fielmann und die Drogeriekette Rossmann.

Die Bäume kehren zurück in die Marktstraße: Am Donnerstagmorgen begannen Arbeiter damit, hier Rotahorn einzupflanzen, und zwar an insgesamt acht Stellen.

Mit Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern , und Wolfgang Maier, Vorstand des Deutschen Skiverbandes und Cheftrainer bei den deutschen Damen und Herren, gab es am Wörthersee hochkarätige Gesprächspartner für den Skiklub Dülmen.

Wetter:

Heute fällt stellenweise noch in wenig Regen, doch schon bald reißen die Wolken auf, zwischendurch etwas Sonne bei 12 bis 13 Grad. Mäßiger Südwestwind.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.