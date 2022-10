Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

In der Stadtbücherei liest ein Superheld. Der Haushalt der Stadt hat ein deutliches Minus. Und Jugend-70-Spitzenspieler Raphael Schwaag hat sich ganz besonders auf das Duell mit dem SuS Stadtlohn vorbereitet. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Er kam als Superheld verkleidet auf die Bühne gestürmt, machte einen Handstand wie ein Superheld und entpuppte sich dann als Supervorleser. Rainer Rudloff machte bei der Veranstaltung Abenteuer Lesen Schülern Lust auf Lektüre.

Die Stadt Dülmen befürchtet für das Jahr 2023 ein rekordverdächtiges Minus von insgesamt rund 25 Millionen Euro. Bürgermeister Carsten Hövekamp und Kämmerer Christian Röder brachten gestern den Haushalt ein. Die Bürger will die Stadt dennoch nicht stärker belasten - Steuererhöhungen sind nicht geplant.

Vor dem zweiten Heimspiel und nach einer dreiwöchigen Pause hat Jugend 70-Spitzenspieler Raphael Schwaag die Beläge an seinem Schläger getauscht und so zur alten Stärke zurückgefunden. Am Samstag empfängt sein Team Stadtlohn. Termine: 20 Uhr, „Nachtschnittchen“ mit Helmut Sanftenschneider, Matthias Reuter und Duo Diagonal, Aula Schulzentrum, Karten an der Abendkasse

Wetter:

Zunächst wechselhaft mit Schauern und ergiebige Regenfällen. Später sonnige Abschnitte mit bis zu 19 Grad. Mäßiger Wind aus Süd/Südwest. In Schauernähe stürmisch.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.

Die Bahnunterführung am Haverlandweg ist im Zuge der laufenden Umbauarbeiten zur Fahrradstraße gesperrt.