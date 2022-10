Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Die Fertigstellung der Heubachbrücke am Hausdülmener Sportplatz verzögert sich, Christian Grams stellte seine Ausbildung vor und Die PORR Oevermann GmbH aus Münster hat die kompletten Geschäftsanteile des Dülmener Unternehmens G-S Straßenbau übernommen: Das müssen Sie heute wissen.

Christian Grams benötigt in seiner Ausbildung viel Feingefühl und Konzentration

Der Auszubildende Christian Grams muss an der Rohrbiegemaschine mit viel Konzentration arbeiten.

Das müssen Sie wissen:

Fertigstellung der Heubachbrücke am Hausdülmener Sportplatz verzögert sich. In der Woche vom 7. bis 11. November soll die Brücke nun freigegeben werden. Die Stadt begründet die Verzögerung damit, dass im Sommer zwei Wochen verloren gegangen sind, weil die Oberfläche der Betonfertigteile aufgrund der andauernd hohen Temperaturen nicht beschichtet werden konnte.

Christian Grams absolviert derzeit eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik bei der Firma Wang. Und wenn er an der Rohrbiegemaschine steht, spielt vor allem eins eine wichtige Rolle: Konzentration und Feingefühl.

Die PORR Oevermann GmbH aus Münster hat die kompletten Geschäftsanteile des Dülmener Unternehmens G-S Straßenbau übernommen. Betroffen sind rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. G-S Mitbegründer und Geschäftsführer Christian Zebunke spricht von einer „Stärkung des Fundaments“. Mehr lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag oder im E-Paper.

Zünftig aufspielen wird am Samstag, 15 Oktober, im Festzelt auf dem düb-Gelände die Band „Modus“. Allerdings aus gesundheitlichen Gründen in ungewohnter Zusammensetzung. „Wir haben Frank Grosse Daldrup als Keyboarder gewinnen können“, sagt Ralf Kuhlmann von Modus. Er kündigt für das Oktoberfest einen „bunten Musikmix“ an.

Mit einer Menge neuer Lachfalten verließen die knapp 50 Teilnehmer den Seniorennachmittag in Rorup. Grund waren die Roruper Theaterdamen. In bester Spiellaune amüsierten sie die Zuschauer köstlich, da blieb kaum ein Auge trocken.

Ein Jahr lang war Tarik Gündogdu im Leadership-Programm fußball+ beim DFB. Für seine tägliche Arbeit bei den Schiedsrichtern von Adler Buldern habe er viel mitgenommen. Zudem überlegt er, sich im Kreisvorstand zu engagieren.

Wetter:

Zunächst ist es weitgehend trocken, am Nachmittag und Abend wird es öfter nass. 15 bis 16 Grad und der Wind kommt schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.

Die Bahnunterführung am Haverlandweg ist im Zuge der laufenden Umbauarbeiten zur Fahrradstraße gesperrt.