Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das Kloster Hamicolt ist bereit für die Aufnahme von Flüchtlingen. Der Garten auf Zeit soll bunter werden. Und die TSG Dülmen spielt bereits am Freitagabend. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Andrea Schartel vom Kolping Bildungswerk ist total begeistert: „Die aus der Ukraine geflüchteten Frauen werden hier im Kloster Hamicolt genau das finden, was sie dringend benötigen. Sie können am Montag in aller Ruhe ankommen.“

Nach Sandkasten, Hochbeeten und der neuen Boulebahn soll der Garten auf Zeit am einsA jetzt einen deutlichen Farbtupfer erhalten. So wollen die beiden Graffiti-Künster Benni Siems und Sarah Alt von „2lefthands in den Herbstferien die graue Mauer verschönen. Helfer sind dabei ausdrücklich eingeladen.

Vorgezogen und Heimrecht getauscht: Bereits am Freitagabend um 19.45 Uhr empfangen die Landesliga-Fußballer der TSG Dülmen den SV Eintracht Ahaus im Stadion am Grenzweg. Mit Ahaus, die Wölpper einmal beobachten konnte, warte eine physisch starke Mannschaft auf die Blau-Gelben.

Termine:

17 Uhr, Lamberti-Singen der Nieströter Schützen, Markt der Möglichkeiten am einsA

Wetter:

Heute teils sonnig, teils locker bewölkt und vereinzelte Schauer, die gegen Nachmittag häufiger werden, bis 17 Grad. Dazu frischer Nordwestwind mit starken Böen.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.