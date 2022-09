Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Die Politik diskutiert über das Visbecker Depot, in den Welter Bachauen wurden weitere tote Vögel entdeckt, und zwei Bäcker-Azubis berichten von ihrer Ausbildung: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Die Dülmener Politikerinnen und Politiker stehen vor einer auch aus finanzieller Sicht nicht leichten Entscheidung: Soll bei der Entwicklung des früheren Munitionsdepots die Bildung und damit der außerschulische Lernort Priorität haben? Und was ist mit den angestrebten Ökopunkten?

Weitere tote Vögel haben Mitarbeiter des Kreises jetzt in den Welter Bachauen entdeckt. Insgesamt spricht der Kreis nun schon von rund 30 toten Tieren. Mehr dazu in der heutigen DZ-Ausgabe.

Im nächsten Jahr soll es ein buntes Programm rund um den Wildpferdefang geben. Dann locken Konzerte, Kabarett, und mehr. Mit dabei ist unter anderem die Kabarettgruppe „Storno“ aus Münster.

Erik Hesse und Emil Schenk machen bei der Bäckerei Böckmann die Ausbildung zum Bäcker. Was das bedeutet, wann sie morgens aufstehen müssen und was sie an ihrer Arbeit besonders mögen, verraten sie heute auf der Seite „Junges Dülmen“ der DZ.

Die Generalprobe des „Zirkus Fantasio“ der St.-Mauritius Grundschule in Hausdülmen gibt einen Vorgeschmack, was die insgesamt über 1000 Besucher bei den vier Auftritten am Wochenende erwartet - ein unterhaltsames und vielseitiges Programm, mit großer Professionalität und viel Spaß.

Beim Schülersportfest waren die Leichtathleten der TSG Dülmen mit guten Leistungen am Start. Unter anderem wurde der Diskuswurf der W14-Klasse zu einer TSG-Vereinsmeisterschaft. Das komplette Treppchen war am Ende blau-gelb.

In eigener Sache: Weiterhin ist die Dülmener Zeitung von einem Telefonausfall betroffen. Vermutlich hatte, nach Erkenntnissen des Telefonanbieters, ein Baggerfahrer ein Kabel gekappt. Wann das Problem, das seit Mittwochmorgen andauert, behoben werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt. Bis zum Ende der Störung ist die Dülmener Zeitung aber ab sofort zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle unter der Rufnummer 0177/8474961 zu erreichen.

Termine:

16 bis 20.30 Uhr, DRK-Blutspendetermin in der Pestalozzischule, 16 bis 19 Uhr mit Kinderbetreuung, Anmeldung dazu hier

Wetter:

Heute neben etwas Sonne viele Wolken, ab Nachmittag vermehrt Schauer und einzelne Gewitter, 19 bis 22 Grad. Mäßiger bis frischer Süd- bis Südwestwind mit Böen.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.