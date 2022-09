Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das Umweltamt entdeckt totes Geflügel im Naturschutzgebiet, die FDP fordert einen Masterplan fürs Lüdinghauser Tor und die Stadt will ein Wärmekonzept erarbeiten.

Die FDP rückt das Wahrzeichen der Stadt Dülmen, das Lüdinghauser Tor, in den Fokus.

Das müssen Sie wissen:

Sechs Geflügel-Kadaver und einen toten Fisch hat die Umweltabteilung des Kreises Coesfeld am Bachauenkomplex am Welter Bach auf dem Gelände des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland gefunden.

Einen Masterplan Lüdinghauser Tor fordert die FDP. In einem Schreiben an den Bürgermeister bittet sie um Überweisung ihres Anliegens in den Bauausschuss. Der Masterplan beinhaltet unter anderem die Sanierung des Lüdinghauser Tors.

Zusammen mit den Stadtwerken wird die Stadt Dülmen ein Wärmekonzept erarbeiten und Fördermöglichkeiten prüfen. Diesen Auftrag erteilte einstimmig der Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz in seiner Sitzung am Mittwoch der Verwaltung.

Oliver Werthmöller, Christina Hörbelt und Jannis Thimm sind Schulsozialarbeiter der Stadt. Sie stärken Kindern und Jugendlichen den Rücken, haben stets ein offenes Ohr und sehen sich selbst als „Anwälte“ der Schülerinnen und Schüler.

Sportergebnisse

Bezirksliga: Sportfreunde Merfeld - SV Lippramsdorf 3:0

Wetter:

Sonniges und trockenes Spätsommerwetter. Bei Höchstwerten von 26 bis 28 Grad weht schwacher bis mäßiger und leicht böiger Ostwind.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.