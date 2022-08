Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Stadt Dülmen hat jetzt eine Liste von Maßnahmen, mit denen Energie eingespart werden soll, veröffentlicht. So wird es in den Rathaus-Büros künftig kälter. Die Gemeinde St. Viktor kündigt hingegen an, die Anstrahlung von Kirchen abzuschalten.

Die Stadtbücherei übergab jetzt ihre Preise für den Sommerleseclub. Zum dritten Mal in Folge hat die Klasse 4a der Grundschule Dernekamp hierbei den Klassenpreis erhalten. Und auch am Annette-Gymnasium wurde besonders viel gelesen.

Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung nun neue Spielgeräte für einige Dülmener Spielplätze. Am Spielplatz Stockhover Weg sei die Ausschreibung für Geräte bereits erfolgt. Nun warte man darauf, dass Liefertermine genannt werden.

Die Stadt Dülmen lädt die Schülervertretungen der weiterführenden Schulen inklusive Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg nächsten Dienstag, 30. August, zu einem Workshop in die Neue Spinnerei ein. Hier soll es darum gehen, ob und was sich die Schüler vorstellen könnten in der Stadt für Jugendliche zu verändern und wie. Mehr zum Thema lesen Sie in der DZ-Ausgabe vom Freitag oder im E-Paper.

Vom 2. bis 4. September lädt die Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) Münster erstmals alle Interessierten zu einem PSG and Friends Wochenende ein. Und zwar in der Jugendbildungsstätte Baustelle. Das Wochenende wird flexibel ausgelegt werden, genug Ideen und Material hat die PSG aber.

Die Entscheidung in der Herren-40-Münsterlandliga fällt am Wochenende. Mitten im Meisterschaftskampf dabei: die DJK TC Dülmen. Und neben dem Tennisschläger sollten die Dülmener am Samstag auch den Rechenschieber mit haben.

Wetter:

Ab dem Mittag werden die Wolken dichter, teils kräftige Schauer und Gewitter ziehen auf, dazu schwüle 27 bis 29 Grad. Der Wind dreht auf Nordwest und frischt mäßig auf.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.