Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Der Bau des Wolfschutzzaunes startet am 15. August

Das müssen Sie wissen:

Bereits am kommenden Montag soll der Bau des Wolfschutzzaunes an der Wildpferdebahn starten. Die Herzog von Croysche Verwaltung stellte jetzt ihre Pläne vor, die bei einigen Radfahrern nicht auf Zuspruch stießen. Wie die Diskussion verlief, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Am Bahnhof gibt es nach der Teilfreigabe noch viel zu tun. Vor allem Aufklärungsarbeit erscheint notwendig. Wer über die Hohe Straße Richtung Gleis 31 fährt, kommt an „rappelvolen“ Parkplätzen vorbei. Zur „Not“ muss sogar eine Rasenfläche herhalten. Dabei haben Autofahrer eine perfekte Alternative.

Johann Becks ist Kassierer bei der Stadtkapelle. Gerade während der Vorbereitungen zum 150. Jährigen Vereinsbestehen hatte er im Vorstand allerhand zu tun. Das Engagement bei der Stadtkapelle liegt ihm aber sehr am Herzen und bietet ihm Ausgleich zum Beruf.

Auszubildende sind gefragt wie lange nicht. Deshalb steht im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Coesfeld in diesem Sommer alles besonders im Zeichen der Berufsausbildung. Am 18. August gibt es dazu einen großen Informationstag für all diejenigen, die noch eine Ausbildung für dieses oder das kommende Jahr suchen.

Alarmierende Zahlen beim Staffeltag der Fußballer: Die Zahl der Sportgerichtsverfahren und auch die Schwere der angeklagten Delikte haben zugenommen. Die Zahl der Schiedsrichter hingegen nimmt ab. Keine gute Entwicklung im Fußball.

Termine:

Konzert des Gemischten Chors Buldern, 20 Uhr, St.-Pankratius-Kirche.

Sommerfest der ÖFID ab 17.30 Uhr am Evangelischen Gemeindezentrum.

Wetter:

Weiterhin trockenes und sonniges Hochsommerwetter. Vereinzelt sind ein paar dünne Wolkenschleier zu sehen. 32 bis 34 Grad, der Ostwind weht schwach bis mäßig.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Geblitzt wird in Dülmen heute auf der Borkenbergestraße und Fröbelstraße.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.