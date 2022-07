Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Noch im August sollen die Arbeiten für einen Wolfsschutzzaun rund um die Wildpferdebahn starten. Dieser wird eine Länge von rund zehn Kilometern haben. Vorab lädt die herzogliche Verwaltung jedoch am 10. August zu einem Infoabend ein. Die Infoveranstaltung findet ab 17 Uhr an den Scheunen nahe der Wildpferde-Arena statt. Anmeldung per Email an croy@wildpferde.de.

Das 9-Euro-Ticket hat dem Bürgerbusverein Merfeld und Hausdülmen viele neue Fahrgäste beschert. Das freut natürlich die Verantwortlichen. Doch sie haben derzeit eine ganz andere große Herausforderung - den Fahrer werden dringend gesucht.

Die Schule hat noch nicht wieder begonnen, aber an den Nachhilfeinstituten in Dülmen wird schon wieder gelernt und unterrichtet. Die Ferienkurse laufen jetzt nach und nach aus, bald beginnt wieder der normale Schulalltag. Allerdings hat die Pandemie auch an den Nachhilfeschulen ihre Spuren hinterlassen. Mehr dazu in der heutigen DZ, Print und E-Paper.

Die Stadt Dülmen will weiter Energie sparen. Wie das gelingen kann, untersucht gerade die Verwaltung. Der Stadt dabei besonders wichtig ist die Abstimmung mit den anderen Kommunen im Kreis.

Der Winter naht - selbst mitten im Sommer: Bei Dülmen Marketing sind ab sofort Reservierungen für die Rodelhütte beim Dülmener Winter möglich. Der startet im November.

Nur neun Anmeldungen haben die Veranstalter der TSG Dülmen für ihr drittes Stabhochsprung-Meeting am Samstag bislang registriert. Thomas Bleß, der selber mindestens 3,30 Meter springen will, hofft auf kurzfristige Nachmeldungen.

Termine:

11 bis 13 Uhr Familientag bei der kulturpädagogischen Projektwoche „Holzhütte/Abenteuerspielplatz“, Bolzplatz Sendener Straße

19.30 Uhr, Jubiläumskonzert 50 Jahre Westcoast-Hannes, Kultur-Kirche Buldern

Wetter:

Vormittags kommen von Südwesten her einzelne Schauer auf, nachmittags lockert es gelegentlich auf bei 22 bis 25 Grad. Schwacher bis mäßiger Nord- bis Nordostwind.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.