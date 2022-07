Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Familie der sechsjährigen Mila hatte um Hilfe gebeten - nicht nur bei verschiedenen Stiftungen, sondern auch bei den Lesern der Dülmener Zeitung. Es ist geschafft, das behindertengerechte Auto für Mila kann bestellt werden. Die Familie bedankt sich bei den DZ-Lesern, die mit großzügigen Spenden geholfen haben.

Dunkler Rauch über dem Dernekamp: Am späten Mittwochabend brannten in einer Halle eines Unternehmens zwei Fahrzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen - und schließt einen technischen Defekt vorläufig aus.

Wechsel bei der Leitung des Hospizes Anna Katharina: Martina Reykowski ist jetzt in den Ruhestand verabschiedet worden. Für sie übernimmt künftig eine Doppelspitze.

So viele Journalisten kann Büchereileiterin Petra Toppmöller sonst nicht zur Pressekonferenz begrüßen. Das ganze Redaktionsteam der Sommerleseclub-Zeitung kam, stellte Fragen, schrieb Artikel und erstellte die erste Ausgabe der SLC-Zeitung. Mehr über den Workshop lesen Sie in der heutigen DZ.

Nicht wundern: Um 6 Uhr heute Morgen gab es einen Probe-Feueralarm am Dülmener Rathaus. Grund dafür ist die Wartung der Brandmeldeanlage, teilte ein Sprecher vorsorglich mit. Der Alarm werde rund fünf Minuten dauern.

Speerwerferin Josefa Schepp aus Buldern, die für Bayer 04 Leverkusen startet, will es noch einmal wissen. Am Sonntag will die junge Frau eine Medaille holen - und zwar bei der Deutschen Meisterschaft der Unter 23-Jährigen in Wattenscheid. „Das wird mein vorerst letzter Wettkampf sein. Danach lege ich eine Pause ein und werde auch Urlaub machen“, sagt Schepp.

Termine:

9 bis 13 Uhr, Faires Fühstück vor dem Eine-Welt-Laden, Westring

Wetter:

Anfangs dichte Wolken mit etwas Nieselregen, später setzt sich allmählich die Sonne durch bei 20 bis 23 Grad. Der Wind weht meist schwach aus nördlicher Richtung.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.