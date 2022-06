Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Seit 2010 schweigt das Bistum Münster über einen Missbrauchsfall in den 50er-Jahren, Kreissprecher Christoph Hüsing spricht über die Sanierung des Radweges der Lüdinghauser Straße und die KAB verkauft in diesem Jahr zum letzten Mal auf dem Weihnachtsmarkt: Das müssen Sie heute wissen.

Bereits seit 2010 weiß das Bistum Münster von einem Missbrauchsfall in den 50er-Jahren in der Gemeinde Heilig Kreuz.

Das müssen Sie wissen:

Bereits 2010 wusste das Bistum Münster von einem Missbrauchsfall in Dülmen durch einen früheren Kaplan, der hier in den 50er-Jahren tätig war. Das berichtete Missbrauchsbeauftragter Peter Frings im Gespräch mit der DZ. Der einstige Kaplan hatte sich in Dülmen besonders um Jugendliche gekümmert. Den vollständigen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Gefühlt ist es eine Endlos-Baustelle. Seit fast einem Jahr läuft die Sanierung des Radweges der Lüdinghauser Straße im Dernekamp, begleitet von Kanalarbeiten. Warum die Arbeiten so lange dauern und wie es mit den Kosten aussieht, erläutert Kreissprecher Christoph Hüsing im Interview mit DZ-Redakteurin Kristina Kerstan.

Acht Schecks über jeweils 700 Euro übergab die KAB am Mittwochabend im Bistro Orange an Dülmener Organisationen. Der Erlös stammt aus dem Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt. Wenn Corona es erlaubt, dann wird die KAB mit Socken, Marmeladen und weiteren Produkten auch auf dem kommenden Weihnachtsmarkt vertreten sein. Dann aber zum letzten Mal.

Fans der Festivals aufgepasst: Auch in diesem Jahr wird in Dülmen das „Last Chance To Dance“- Festival wieder stattfinden. Im Kalender markieren können Interessierte sich den 24. September. Und das Festival soll ein Mitmachevent werden.

Der Wochenmarkt wird auf die Münsterstraße (Kreuzung Lüdinghauser Straße bis Nonnengasse/Rathausgasse) verlegt.

Kin-Ball selber ausprobieren: Dr. Verena Köbnick bietet ab 14 Uhr einen Workshop in der Sporthalle der Hausdülmener Grundschule, wo der rasante Sport mit dem 1,22 Meter großen Ball einmal ausprobiert werden kann.

Sportergebnisse:

Relegation um Klassenerhalt der A-Liga: FC Ottenstein - TSG Dülmen II 0:2 (0:1)

Termine:

15 Uhr, Eröffnung der Dreifaltigkeitskirmes mit Verteilung von Freichips, Parkplatz Nonnengasse

Wetter:

Heute verdichten sich die Wolken schnell. Es bleibt aber größtenteils trocken bei bis zu 22 Grad. Dazu weht der Wind schwach bis mäßig aus Südwest.

Verkehr:

Kirmes: Ab 8 Uhr Vollsperrung der Münsterstraße von Nordring/Ostring bis Lüdinghauser Straße, Coesfelder Straße im Bereich Königsplatz und des Nonnenwalls.

Bauarbeiten auf der Strecke Münster-Ruhrgebiet behindern ab 21 Uhr den Bahnverkehr. Zwischen Dülmen und Haltern verkehren Busse als Schienenersatzverkehr. Nach Münster fährt ausschließlich der RE42. Der RE2 fällt zwischen Dülmen und Münster aus.

Heute blitzt die Polizei auf dem Gemeindeweg 557. Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.