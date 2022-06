Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Die Container am St. Antonius-Kindergarten in Merfeld werden einen neuen Standort finden, vom 10. bis 13. Juni ist wieder Kirmes und Annika und Sarina Schulz treten am Sonntag beim Bundeswettbewerb von Jugend musiziert an: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Die Vorfreude auf die erste Dülmener Kirmes seit Herbst 2019 ist riesig. Allerdings müssen die Organisatoren unfreiwillig mit einer lieb gewordenen Tradition brechen. „Zum ersten Mal seit 40 Jahren kann der Disko Jet nicht auf dem Marktplatz aufgebaut werden“, berichtet Stephanie Siepmann von der Stadt beim Pressegespräch. Warum das so ist und was die Zuständigen noch zur Kirmes zu sagen haben, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Einstimmig hat sich der Ausschuss für Jugend und Familie am Mittwochabend dafür ausgesprochen, die sogenannte „Raumersatzlösung“ am St. Antonius-Kindergarten in Merfeld abzubauen und im Anschluss im Dernekamp am städtischen Michael-Kindergarten wieder aufzubauen. Geplant war das so ursprünglich nicht.

Annika und Sarina Schulz treten am Sonntag beim Bundeswettbewerb von Jugend musiziert an. Und neben ihren Gesangskünsten ist für die Bewertung auch eine gute Inszenierung der Stücke wichtig. Antreten werden sie mit einem Programm, das zum Großteil Lieder aus verschiedenen klassischen Epochen enthält.

Autofahrer zwischen Buldern und Nottuln müssen sich in den nächsten Monaten auf Umwege einstellen. Denn der Kreis Coesfeld saniert die K 11 - und das geht nur mit einer Vollsperrung.

Im Kreis Coesfeld gibt es den ersten nachgewiesenen Fall einer Affenpocken-Infektion. Ein junger Mann aus Coesfeld leidet an der ansteckenden Krankheit, wie die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt hat.

Nach langer Corona-Pause hielt der Stadtsportring Dülmen eine Mitgliederversammlung ab. Bei den Wahlen gab es viel Einigkeit bei den Vereinensvertretern. Marie-Louise Gausling vom KSB hielt einen Vortrag zur sexualisierten Gewalt.

Termine:

5 Uhr, Finissage zum Ende der Ausstellung „Spurensuche_n im Gestern und Heute“, St.-Viktor-Kirche

Wetter:

Heute scheint bei wenigen Wolken überall die Sonne, mit nur wenigen Wolken. Dazu warten angenehme 23 bis 25 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.