Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Der Volksradwandertag am Sonntag wird wieder viele Dülmener auf die Räder bringen. Wie hat das eigentlich angefangen mit dem Radfahren, fragte die DZ bekannte Dülmenerinnen und Dülmener. Angefangen hat es fast immer in Kindertagen vor der Schulzeit. Nicht selten war der eigene Vater der Lehrmeister.

Bereits 12 Doppelstunden arbeiten die Annette-Schüler der Modellflugzeug AG schon an ihrem Flieger. Unterstützt werden sie von Hans Ries und Christian Baron vom Modellsport-Club Haltern-Dülmen. Gestern standen Bügelarbeiten an.

Candela Muniategui Marti und Matheus Machado Santos sind aktuell Austauschschüler am Annette-Gymnasium. Im Vergleich zu ihren Heimatländern Brasilien und Spanien gibt es in Deutschland einige Unterschiede. Wie es ihnen in Deutschland gefällt, wie sie ihre Freizeit gestallten und einiges mehr verraten Sie in der Freitagsausgabe der DZ und im E-Paper.

Nach vielen Monaten des Stillstands befindet sich der Chor „Voices“, der Erwachsenenchor der Gemeinde St. Georg, wieder auf dem Weg zur Normalität. Zur Zeit werden anspruchsvolle Songs und Arrangements für drei bis vierstimmigen Chor aus den Bereichen Pop, Musical und moderne kirchliche Kompositionen eingeübt.

Nach fünf Monate Pause greifen die Tischtennis-Landesliga-Herren von Jugend 70 Merfeld um Spitzenspieler Raphael Schwaag wieder zum Schläger. Am Wochenende stehen Aufstiegsspiele beim Hammer SC und beim SV Spexard an.

Wetter:

Heute ist es meist sonnig. Im Tagesverlauf entstehen wieder ein paar Quellwolken, es bleibt aber trocken. Bei bis zu 22 Grad weht der Westwind überwiegend schwach.

Verkehr:

A 43: Die Anschlussstelle Lavesum ist in der Nacht auf Samstag von 19 bis 6 Uhr gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.