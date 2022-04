Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Dienstag können Wahlberechtigte im Wahlbüro in der Overbergpassage ihre Stimmen abgeben für die Landtagswahl, Zierkirschen verschönern das Dülmener Stadtgebiet und nach einigen Wochen vor den Kameras ist Jendrik Büscher wieder in Buldern: Das müssen Sie heute wissen.

In voller Pracht stehen überall die Japanischen Kirschbäume.

Das müssen Sie heute wissen:

Ab Dienstag können Wahlberechtigte im Wahlbüro in der Overbergpassage ihre Stimmen abgeben für die Landtagswahl. Erwartet werden wieder viele Briefwähler.

Sie sind ein durch und durch erfreulicher Anblick - die Zierkirschen im Stadtgebiet. Die DZ erreichen immer wieder Fotos von diesen blühenden Schönheiten, die begeisterte Leser gemacht haben. Sind die Bäume nicht nur schön, sondern auch nützlich? Die DZ fragte eine Baumexpertin.

Wochenlang war er im TV zu sehen: Jendrik Büscher nahm in diesem Jahr bei Love Island teil. Und das war selbst für sein nahes Umfeld eine Überraschung.

Schon als Mädchen fand es Franziska Kuhmann supertoll, mit den Jungs Fußball zu spielen. Seit dem Grundschulalter kickt sie im Verein. Ihr Hobby löst manchmal Verwunderung aus. Was ihr an dem Mannschaftssport gefällt und warum jede Sportart für jeden Menschen offen sein sollte, erzählt sie im DZ-Gespräch.

Die Stadt Dülmen stellt Rorup wie im vergangenen Jahr 4025 Euro aus dem Ortsteilbudget zur Verfügung. Wie das Geld eingesetzt werden kann, dazu gibt es in Rorup viele Ideen und Vorschläge. Bei einer digitalen Dorfkonferenz hatte Dr. Stephan Schulze Mönking bereits im Februar alle Ideen zusammengetragen. Wie es jetzt weitergeht, lesen Sie am Freitag in der DZ oder im E-Paper.

Der Reitverein Dülmen lädt am Wochenende zu den Stadtmeisterschaften ein. Diese finden wieder am üblichen April-Termin statt. 70 Reiter haben sich bislang angemeldet, darunter viele Nachwuchsreiter, die ihren ersten Turnierauftritt bestreiten

Wetter:

Heute erwartet uns ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Bei bis zu 17 Grad bleibt es aber weitgehend trocken. Der Nordostwind weht mäßig mit starken Böen.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.