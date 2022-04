Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Die Abiturienten feiern ihre Mottowoche, im Bausektor läuft es aktuell nicht so rund und der Fördertopf für Photovoltaik-Anlagen der Stadt ist ausgeschöpft: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Viele Lieferketten sind aktuell unterbrochen oder funktionieren nicht wie gewohnt. Auf dem Bausektor laufen die Arbeiten zwar noch. Doch auch hier zeichnen sich erste Probleme mit Lieferungen ab. Das größte Problem für den Bauherren sind aktuell aber die stark steigenden Kosten. Eine Kalkulation ist kaum möglich. Den kompletten Artikel lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

In dieser Woche feiern die Dülmener Abiturienten ihre Mottowoche. Sie erscheinen in bunten Kostümen zu Themen wie Kasino, Zeitreise oder Helden der Kindheit in der Schule. Auch ansonsten gab es einige Programmpunkte.

Die Nachfrage war riesig: Nach etwas mehr als drei Monaten ist der Fördertopf für Photovoltaik-Anlagen der Stadt komplett ausgeschöpft. Demnächst will die Verwaltung die ersten Bescheide verschicken.

Auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Dietmar Panske besucht NRW-Innenminister Herbert Reul heute Dülmen. Der Minister ist ab 18 Uhr zu Gast auf dem Markt der Möglichkeiten am einsA. Neben ihm wird an dem Abend auch Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Coesfeld, zu Gast sein.

Chris Andersen ist vom Westdeutschen Tischtennisverband (WTTV) für den prestigeträchtigen Deutschland-Pokal nominiert worden. Der Wahl-Merfelder strebt am Wochenende in Weinheim mit seiner Mannschaft klar das Finale an.

Termine:

18.30 Uhr, Dülmener stellen ihre Lieblingsstücke vor, Heimatverein Dülmen, unterer Saal im einsA (Einlass nur mit tagesaktuellem negativem Test).

Wetter:

Der Tag startet trocken. Rasch zieht es sich aber wieder zu, es fängt an zu regnen. Bei schwachem bis mäßigem West- bis Südwestwind liegen die Höchstwerte bei 8 bis 10 Grad.

Verkehr:

Der Kreuzweg ist zwischen Franz-Hermanns-Weg und Aloysstraße halbseitig gesperrt und nur in Richtung Bahnhof befahr.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.