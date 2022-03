Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Egal ob im Norden oder Süden der Stadt: Ohne Schulbus wird das neue Schulzentrum nicht erreichbar sein. Im DZ-Gespräch erläutern Willi Wessels und Annette Holtrup, welche neuen Möglichkeiten sich durch den Neubau für Dülmen auftun.

Die Zwillingsschwestern Annika und Sarina Schulz haben sich bei Jugend musiziert in der Kategorie Vokalensemble für den Bundeswettbewerb im Juni in Oldenburg qualifiziert. Anteil am Erfolg hat auch Kantor Lothar Solle, der sie am Klavier begleitet hat - und nicht zu vergessen ihre Lehrerin Verena Voß.

Ein Salsa-König Goxel. 142,5 Zentimeter geballtes Temperament, ein Hüftschwung wie ein Lateinamerikaner - „das war neben dem Paso doble bislang der coolste Auftritt“, lacht Mathias Mester. 29 von 30 möglichen Punkten hat er dafür mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin von der Jury eingesammelt und damit den bisherigen Höhepunkt auf seiner Reise durch die RTL-Show „Let’s Dance“ gesetzt. Am Freitag steigt die nächste Runde.

Rund 400.000 Euro hat der Reitverein Dülmen in seine Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach sowie LED-Beleuchtung investiert - und so die Stromkosten mehr als halbiert. Einen Speicher haben die Reiter aktuell aber noch nicht.

Termine:

Ausstellung „The cast Whale Project“, 11 bis 17.30 Uhr (nur außerhalb kirchlicher Zeremonien), Kirche Heilig Kreuz.

Ausstellung „Zerstörung und Kriegsende in Dülmen“, 9 bis 12 Uhr, Alte Sparkasse.

Wetter:

Heute durchweg freundlich mit viel Sonne und ein paar Wolkenfelder am Nachmittag. Die Temperaturen erreichen 17 bis 19 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordosten.

Verkehr:

Wegen einer Fahrbahnsanierung ist die Auffahrt Lavesum der A 43 in der Nacht von Freitag auf Samstag, 25. auf 26. März, in der Zeit von 20 bis 7 Uhr in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt. Zudem steht dem Verkehr in dieser Zeit auf der Autobahn in Höhe Lavesum nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wuppertal zur Verfügung.

Der Kreis Coesfeld blitzt heute in Börnste und auf der L 600. Und die Polizei auf der K 27 in Dülmen.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.