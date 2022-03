Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Dülmen wird weiter wachsen - und zwar nach Süden. Deshalb sollte das neue Schulzentrum für Haupt- und Realschule im Dernekamp entstehen, finden Dülmens Grüne. Im Schulausschuss blieben sie mit ihrem Votum für diesen Standort allein. Das neue Schulzentrum soll im Norden entstehen, war die Mehrheitsmeinung. Den kompletten Artikel lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ.

Die Augustinus-Grundschule bekommt eine neue Turnhalle, die Paul-Gerhardt-Grundschule ein neues Gebäude und die St. Mauritius-Schule in Hausdülmen weicht im nächsten Schuljahr mit Ganztagsangeboten in Container aus.

Echte menschliche Körper - die gibt es nicht nur in der berühmten Ausstellung „Körperwelten“ zu sehen, sondern bald auch in Dülmen - und zwar in der gleichnamigen Ausstellung „Echte menschliche Körper“. Die anatomische Schau gibt unter anderem etwa anhand vom Herz-Kreislauf-System, oder dem Verdauungssystem allgemeine Einblicke in den menschlichen Körper.

Reichlich Programm bieten Stadt Dülmen und Neue Spinnerei Schülern in den Osterferien: Vom Picknick übers Bowling bis hin zum Osterbrunch mit Osterrallye wird einiges geboten. Zudem gibt es in der Spinnerei eine Ferienbetreuung.

Über 40 Mannschaften haben DJK TC und TC Rot-Weiß Dülmen für die kommende Tennis-Saison gemeldet. Mit der Herren 60 des TC Rot-Weiß bleibt ein Verbandsligist dabei. Die Herren 30 der DJK ziehen sich freiwillig in die Bezirksliga zurück.

Termine:

Ausstellung „Zerstörung und Kriegsende in Dülmen“, 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr, Alte Sparkasse.

Ausstellung „The cast Whale Project“, 11 bis 17.30 Uhr (nur außerhalb kirchlicher Zeremonien), Kirche Heilig Kreuz, 19 Uhr „music for the whale“ mit dem E-Mex-Ensemble.

Wetter:

Heute wird es trocken und sonnig, zeitweise begleitet von einigen Wolken. Der Wind weht bei bis zu 14 Grad schwach aus nordöstlicher Richtung.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.