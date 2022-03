Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Am Annette-Gymnasium gibt es gute Nachrichten mit Blick auf die Eingangsklassen, das einsA lädt zu einer Aktionswoche ein, und zum Wal gibt es jetzt auch einen Katalog: Das müssen Sie heute wissen.

Vier Eingangsklassen am Annette-Gymnasium

Die mit Abstand meisten Anmeldungen fürs kommende Schuljahr gibt es am Annette-Gymnasium.

Das müssen Sie wissen:

Die mit Abstand meisten Anmeldungen verzeichnet in diesem Jahr das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium. Nun benötigt die eigentlich dreizügige Schule zum zweiten Mal in Folge eine „Sondergenehmigung“ der Bezirksregierung.

Ab sofort ist in der Kirche Heilig Kreuz der Katalog zum Wal-Projekt erhältlich. 100 Exemplare hat dabei Künstler Gil Shachar höchstselbst signiert.

Zeitweise bestanden schon Lieferschwierigkeiten: Aus Sorge vor einen radioaktiven Notstand auch zu Jodtabletten angesichts des Krieges in der Ukraine greifen einige präventiv zu Jodtabletten. Warum dies weder ungefährlich, noch nötig ist, erklären Dülmener Apotheken und die Verbraucherzentrale.

Vom 2. bis 8. April wird im einsA eine Menge Programm geboten: Bei der Aktionswoche „Familie gestern, heute und morgen“ warten so etwa Kochkurse, Mitmachaktionen oder ein Flohmarkt auf Klein und Groß.

Das Unternehmen The Flag baut auf dem Gelände der früheren Post ein Haus mit 50 Wohnungen. Und: Der Rohbau für die neue Seniorenwohnanlage im Schatten des Lüdinghauser Tors wächst langsam in die Höhe. Mehr dazu in der DZ von Donnerstag.

Einstimmig hat der Sportausschuss die Pläne für de Sportplatz An den Wiesen angenommen. Auf dem Ascheplatz soll eine Freizeit-Sportanlage für viele Gruppen entstehen. Wünsche aus einer Online-Bürgerbeteiligung wurden berücksichtigt.

Termine:

Ausstellung „Zerstörung und Kriegsende in Dülmen“, 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr, Alte Sparkasse.

Ausstellung „The cast Whale Project“, 11 bis 17.30 Uhr (nur außerhalb kirchlicher Zeremonien), Kirche Heilig Kreuz, 19 Uhr Vortrag „Auf Flügeln durchs Meer - Buckelwale“ mit Jan Herrmann.

Kabarett mit Fritz Eckenga, 20 Uhr, 3G und Maskenpflicht am Platz, Aula Schulzentrum.

Wetter:

Heute ist es zunächst wolkig mit einigen Schauern. Später wird es bei bis zu 12 Grad freundlicher. Der Wind lebt teils böig auf und dreht von Südwest über West auf Nord.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.