Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Die Spielplatzverbesserungen in Dülmen werden sichtbar. Chris Andersen freut sich auf die Deutsche Meisterschaft im Tischtennis und die Bufdis fühlen sich wertgeschätzt. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen:

Das müssen Sie wissen:

Die Spielkombination auf dem Spielplatz Stolbergstraße steht. Der Bericht im Jugendhilfeausschuss zeigt: Die Spielplatzverbesserung läuft. Am Thier-zum-Berge-Platz soll demnächst eine Verkaufstheke das beliebte Häuschen ersetzen.

Simon Kraß und Luisa Rüsch absolviert aktuell einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) an der Paul-Gerhardt-Grundschule, gemeinsam mit acht weiteren Freiwilligen. Die beiden Bufdis erzählen der Junges-Dülmen-Redaktion von ihrem vielseitigen Arbeitsalltag. Ihr Einsatz an der Schule wird wertgeschätzt.

Überwältigt zeigen sich Dülmener Kommunalpolitiker von der Spendenbereitschaft der Dülmener für die Menschen in der Ukraine. Aber weitere Hilfe wird dringend gebraucht. Am Freitag und Samstag wird wieder gesammelt.

Chris Andersen, Spitzenspieler von Jugend 70 Merfeld, tritt durchaus aussichtsreich bei den Deutschen TT-Meisterschaften der Jungen 15 in Wiesbaden an. Andersen geht im Einzel-, Doppel- und Mixed-Wettbewerb an die Platte.

Wetter:

Zunächst sonnig, im weiteren Verlauf lockere Wolken. Es bleibt trocken bei 12 bis 14 Grad. Dazu weht ein mäßiger Südostwind.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.