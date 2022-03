Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Eine Welle der Hilfsbereitschaft gibt es in Dülmen. Die Anteilnahme um Ukraine-Konflikt ist groß und ebenso die Spendenbereitschaft. Doch der Blick geht auch nach vorne. Die Stadt arbeitet am Klimakonzept 2.0. Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen

Die Situation von Flüchtlingen aus der Ukraine beschäftigt viele Bürgerinnen und Bürger. Bereits zum Start einer Sammelaktion gaben viele Hilfspakete ab. Auch die Jugendlichen setzen sich mit dem Krieg in der Ukraine auseinander.

Das Unternehmen Dümo darf am Graskamp in Hiddingsel seinen Standort erweitern. Zwar steht das endgültige Votum im Rat noch aus, aber im Bauausschuss stimmte bereits eine deutliche Mehrheit aus CDU und SPD für die Erweiterung.

Der Umweltausschuss sagt Ja zum Klimakonzept 2.0 der Stadt. Nur Klaus Stegemann (Die Linke) ist unzufrieden. Es gebe nur viele kleine Maßnahmen, die Stadt sollte sich stärker einbringen, findet er. Die anderen Parteien sind zuversichtlich, dass die Bürger nun daran mitarbeiten, das Ziel Klimaneutralität zu erreichen.

Die Marktgasse bleibt auch am Freitag noch in Höhe der Stadt-Parfümerie Pieper gesperrt. Ursprünglich sollte der Durchgang zum Marktplatz bereits am Donnerstag wieder freigegeben werden. Aufgrund von begleitenden archäologischen Arbeiten sei dies allerdings nicht möglich, teilte die Stadt mit. Sie baut an dieser Stelle derzeit zwei Sicherheitspoller im Boden ein. Die Sperrung soll im Laufe des Freitags aufgehoben werden.

Im großen DZ-Interview äußert sich Ex-Zwei-Sterne-General Robert Bergmann zum aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine und der Aufgabe der Tower-Barracks.

In Dülmen verzeichnete das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag 143 Neuinfektionen. Während hier die Zahl der aktiven Corona-Fälle leicht stieg, sanken diese kreisweit weiter.

Schulpferd Milly wurde in dieser Woche mit Liebe überschüttet: Schülerinnen der Paul-Gerhardt-Schule kamen mit Sozialarbeiterin Laura Stückrad in die Halle des Dülmener Reitvereins. Milly ließ sich bereitwillig streicheln und umarmen.

Wetter:

Heute zeigt sich der März nach Nebelauflösung von seiner trockenen und sonnigen Seite, dazu 9 bis 11 Grad. Der Wind weht schwach, teils mäßig aus Ost bis Südost.

Verkehr:

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt. Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.