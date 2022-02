Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Eine Kundgebung angesichts des Krieges in der Ukraine gibt es heute am Löwendenkmal.

Das müssen Sie wissen:

Zwischen sechs und acht Monate muss die alte Sandstraßen-Brücke ab März gesperrt werden. Sie wird abgerissen und durch ein neues Bauwerk ersetzt. Besucher des Sportplatzes müssen sich dann auf längere Umwege einstellen. Und auch die Schützen sind von den Arbeiten an der Brücke betroffen. Die vollständige Berichterstattung lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ.

Die Dülmener Friedensfreunde rufen heute um 10 Uhr angesichts des Krieges in der Ukraine zu einer spontanen Kundgebung auf. Diese findet am Löwen-Denkmal statt.

Den dritten Tag in Folge meldete der Kreis am Donnerstag einen Todesfall nach einer Covid-19-Infektion in Dülmen. Verstorben ist eine über 80-jährige Frau. Kreisweit gibt es zudem einen zweiten Todesfall, und zwar in Coesfeld.

Auf die beliebte Polonaise durch die Schule, sowie die großen Tanzfeiern müssen die Schüler in diesem Jahr an Karneval oft verzichten. An vielen Schulen gaben Alternativprogramme den Schülern aber „ein Stückchen Normalität zurück.“

Die Klassiker Schnitzel, Pizza, Currywurst oder Pommes gehen an vielen Dülmener Schulen gut über die Mensatheke, aber der Trend geht auch immer mehr Richtung vegetarisch. Statt Junkfood ist so an einigen Schulen sogar die Linsensuppe, Rohkost, die Gemüsesuppe oder der Bauerneintopf der Dauerbrenner in der Mensa. Mehr heute auf der Seite "Junges Dülmen".

Einen besonderen Trainingspartner haben die Tischtennis-Spieler der TSG Dülmen: Amicus ist ein Roboter und kann bis zu 120 Bälle pro Minute passgenau und mit Rotation spielen. Damit können die Blau-Gelben gezielt an Schwächen arbeiten.

Termine:

16 Uhr, Gedenkveranstaltung für die Corona-Opfer, Marktplatz.

Wetter:

Heute ziehen bei wechselnder Bewölkung wiederholt Schneeregen- und Graupelschauer durch, 6 bis 8 Grad. Mäßiger Wind, in Schauern mit Böen aus West bis Nordwest.

Verkehr:

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.