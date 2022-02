Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Der erste Sturm ist kaum überstanden, da droht auch schon das nächste Unwetter: Ab heute Nachmittag soll es wieder windig werden. Was sonst wichtig ist, lesen Sie hier.

Am Feldweg in Merfeld stürzte diese Eiche beim Sturm in der Nacht zu Donnerstag um.

Das müssen Sie wissen:

Viel zu tun gab es in der Nacht zu Donnerstag für die Feuerwehr. Gleich mehrfach mussten Bäume von Straßen geräumt werden. Insgesamt wurden von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag 15 Einsätze gezählt.

Die Stadt Dülmen warnt eindringlich vor einem Betreten der Wälder. Es bestehe nach wie vor Gefahr durch herabfallende Äste oder auch umstürzende Bäume. Die Stadt prüft momentan nach eigenen Angaben die Schäden. Da bis zum Wochenende weitere Sturmwarnungen bestehen, werden diese Arbeiten bis in die kommende Woche hinein erfolgen. Parkanlagen und Waldflächen sollten daher solange nicht mehr betreten werden.

Und noch einmal das Wetter: Es gibt eine Vorwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Dülmen wegen Unwetter mit Orkanböen. Diese gilt von Freitag 16 Uhr bis Samstag 2 Uhr. Stellenweise sind auch Orkanböen um 120 km/h aus westlichen Richtungen nicht ausgeschlossen.

Ganz Rorup musste am Donnerstag stundenlang ohne Wasser auskommen. Der Grund: ein Rohrbruch am zentralen Zubringer am Isfelder Weg, zwischen Lette und Rorup. Ein Wasserwagen der Stadtwerke sorgte notdürftig für die Versorgung.

Versenden von intimen Fotos gegen den Willen der abgebildeten Person oder gewaltverherrlichenden Videos - nicht immer machen Jugendliche mit den Sozialen Medien nur positive Erfahrungen. Wie wichtig es ist, hier das Gespräch mit den Betroffenen zu suchen, wissen die Vertrauenslehrer der Dülmener Schulen. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von Freitag.

Cathrin Kreuznacht (r.) hat den Vereinsrekord der Wasserfreunde Dülmen über 200 Meter Schmetterling nach 36 Jahren verbessern können. Die Dülmenerin absolvierte die Strecke bei der Team-Challange in Recklinghausen in 2:51,32 Minuten.

Wetter:

Heute gibt es bei bis 10 Grad dichte Wolken und vereinzelt kräftige Regenschauer und Gewitter. Sturm- und Orkanböen mit am Abend bis zu 120 km/h sind möglich.

Verkehr:

Die Bergfeldstraße muss am heutigen Freitag von der Adolf-Kolping-Straße bis zur Münsterstraße ab 8 Uhr für voraussichtlich drei Stunden gesperrt werden. In dieser Zeit wird ein Sturmschaden an einem Haus behoben.

Heute blitzt die Polizei auf der L 600 und Rödderstraße.

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.