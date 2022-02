Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das CBG wird zum "Bündelungsgymnasium", die Luftfilter kommen in den Schulen an - und der Dülmener See ist ohne Wasser. Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Das CBG ist jetzt vom Land zum „Bündelungsgymnasium“ bestimmt worden. Damit bietet es im Schuljahr 2023/24 als einziges staatliches Gymnasium im Kreis Coesfeld eine Einführungsphase, das heißt den ersten Jahrgang der Oberstufe, an. Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ.

Im Sommer tummeln sich jedes Jahr zahlreiche Gäste am Dülmener See. Viele Camper genießen ihre Freizeit am Wasser. In den Wintermonaten macht das Gelände aber eher einen trostlosen Eindruck. Nur noch wenige Camper lassen sich blicken und der See - ist leer. Kein Tropfen Wasser findet sich mehr auf der Seefläche, und das ist Absicht. Das Wasser wird jeweils im Oktober oder November abgelassen.

Beeindruckt haben die Zwillinge die Jury in Münster allemal - das steht fest. Nicht umsonst ergatterten Annika und Sarina Schulz beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 24 von 25 möglichen Punkten und den ersten Preis in der Wertung „Vokalensemble.“ Für sie geht es nun zum Landeswettbewerb.

An den Schulen und städtischen Kitas werden aktuell die Luftfilter ausgeliefert, die die Stadt gekauft hat. Bei der Paul-Gerhardt-Schule ließen sich die Geräte problemlos in Betrieb nehmen.

Mit zwei Siegen gegen Blau-Weiß Aasee III und IV haben die Volleyball-Damen des TV Dülmen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Landesliga gemacht. Ein weiterer Sieg würde den Ligaverbleib für den TV dann endgültig sichern.

Wetter:

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, mit einigen Schauern. Später wird es freundlicher. Dazu weht der West- bis Nordwestwind bei bis zu 7 Grad mäßig mit Böen.

Verkehr:

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.