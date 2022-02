Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

In der Innenstadt stehen Umzüge an, die Aktion „Sauberes Dülmen“ findet in diesem Jahr wieder statt, und das Ehepaar Tönnes feiert ein ganz besonderes Jubiläum: Das müssen Sie heute wissen.

An diesem Platz in der Gaststätte Zum Hülsenhof stießen Ursula und Bruno Tönnes vor genau 60 Jahren auf ihr damals junges Eheglück an. Jetzt feierten sie ihr Diamantenhochzeit.

Das müssen Sie wissen:

In der Innenstadt stehen bald einige Umzüge an. Und alle davon hängen zusammen. Unter anderem möchte Ernsting‘s family sich vergrößern und zieht dazu in die bald zusammengelegten Ladenlokale von Hausfelder und O2.

Es war exakt 60 Jahre her: Da hatten Ursula und Bruno Tönnes so wie gestern an jenen Tisch in der Ecke der Gaststube des Lokals Zum Hülsenhof gesessen und sich angestrahlt. Vor 60 Jahren hatte das Paar auf dem Standesamt in Dülmen den Bund fürs Leben geschlossen, gestern feierten sie hier ihre Diamantenhochzeit.

In diesem Jahr können alle Helfer und Helferinnen wieder tatkräftig mit anpacken: Am 12. März findet die Aktion „Sauberes Dülmen“ statt. Und das nach zwei Jahren Corona-Pause.

Vor allem für Grundschüler hat der Distanzunterricht in der Pandemie gravierende Folgen: Konzentrationsfähigkeit, das Grundlagenwissen, aber auch die Motivation haben oftmals gelitten. Das ist der Eindruck in den Dülmener Nachhilfeinstituten. Gerade in Mathematik und Sprachen machen sich Defizite bemerkbar. Den kompletten Artikel lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ.

Über fünf Jahre hat es gedauert. Doch nun haben der Förderverein Sportzentrum Nord und die Kunstrasen-Firma Polytan eine Vereinbarung getroffen. Dadurch sparen Stadt und Verein einen Teil der Baukosten für den Kunstrasen der TSG.

Wetter:

Heute ist der Himmel meist bedeckt, später zieht ein kräftiges Regengebiet durch, bis 10 Grad. Der starke Wind dreht nachmittags abrupt auf Nordwest, Böen sind möglich.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Fröbelstraße und L 600.

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.