Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Am Dülmener Krankenhaus gibt es neue Impfangebote für Kinder, die Bürgerstiftung hofft auf einen Landespreis, und beim Wochenmarkt sind heute die Sternsinger dabei: Das müssen Sie am Freitag wissen.

Shahin Sattari Pour ist das erste Dülmener Baby in diesem Jahr in den Christophorus-Kliniken.

Das müssen Sie wissen:



Ab der kommenden Woche gibt es ein neues Impfangebot für Kinder in Dülmen: Denn jeweils dienstags bietet das Krankenhaus Impfungen für Fünf- bis Elfjährige an. Termine sind online buchbar.



Gut, von einem Neujahrsbaby kann man nicht unbedingt mehr sprechen: Denn erst am Mittwoch ist mit Shahin Sattari Pour das erste Dülmener Baby in diesem Jahr in den Christophorus-Kliniken zur Welt gekommen. Um 9.37 Uhr erblickte der junge Mann, 3265 Gramm schwer und 48 Zentimeter groß, am 5. Januar das Licht der Welt.



Ab heute sind die Sternsinger in Dülmen unterwegs, beispielsweise in St. Viktor und St. Joseph sowie in Hausdülmen. Daneben gibt es ein „To go“-Angebot beim heutigen Wochenmarkt: Hier stehen von 11 bis 12 Uhr Sternsinger, die Spenden sammeln und den Segen verteilen. Noch bis Sonntag läuft das Dreikönigssingen in den Dülmener Gemeinden.



Die Bürgerstiftung Dülmen gehört zu den zwölf Nominierten für den Engagementpreis NRW 2022. Die Stiftung schaffte es mit ihrem Projekt Politforum in die Endrunde. Und allein für die Nominierung gibt es für sie ein Preisgeld von 1000 Euro.



So manch ein Titel war 2021 in der Bücherei fast dauerhaft vergriffen. Unter anderem hatten Jeff Kinneys „Gregs Tagebuch“ oder „Die drei !!!“ es den Jugendlichen und Kindern besonders angetan. Aber auch andere Medien schafften es in das Top-drei-Ranking der verschiedenen Kategorien bei der Stadtbücherei. Welche Titel es noch in das Ranking schafften lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ.



So hoch wie nie zuvor ist am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld, die bei 212,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern lag. Insgesamt wurden gestern 122 im Kreis gezählt, davon zwölf in Dülmen.



Nach der Ehrung für Dirk Nowitzki, dessen Trikotnummer unter die Hallendecke in Dallas gezogen wurde, spricht Basketball-Abteilungsleiter Martin Strietholt vom TV Dülmen im DZ-Gespräch über die Korbjäger in Dülmen.



Termine:



Dülmener Winter: Die Eisbahn ist heute geöffnet in der Zeit von 10 bis 19.40 Uhr.



Wetter:



Heute Vormittag kommt teilweise die Sonne durch. Die Schauer ziehen rasch ab. Später wird es wolkiger und regnerischer, bis 6 Grad. Mäßiger Südwestwind mit Böen.



Verkehr:



Vollsperrung Gausepatt zwischen Hausnummer 67 und Koppelweg wegen Kanalarbeiten.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.