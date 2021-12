Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

In den Ausschüssen der Stadt Dülmen werden gerade wieder einige Weichen für das Zusammenleben in Dülmen gestellt: So beschäftigten sich die Politiker unter anderem mit dem Neubau der Paul-Gerhardt-Schule und der Schwimmausbildung. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Die Paul-Gerhardt-Grundschule in Dülmen soll in einen Neubau ziehen. Ein Neubau am jetzigen oder an einem neuen Standort? Mit dieser Frage war jetzt zum ersten Mal der Schulausschuss konfrontiert. Eine Entscheidung steht erst 2022 an.

Zum 14. Mal hatte die Hermann-Leeser-Realschule in dieser Woche zum Brückenbauwettbewerb eingeladen. Im vergangenen Jahr hatte alles noch online stattfinden müssen, diesmal klappte es wieder in Präsenz. Die Belastbarkeit der von Schülern aus Zeitungspapier konstruierten Brücken wurde mit Büchern getestet.

Erneut haben sich die Mitglieder des Dülmener Sportausschusses dafür eingesetzt, dass 20.000 Euro in die Schwimmausbildung investiert werden. Fraktionsübergreifend waren sich alle Politiker einig, dass das Schwimmen wichtig ist.

Gute Nachrichten für alle, die jetzt gerade einen Impftermin suchen: Vermutlich am kommenden Mittwoch eröffnet am Dülmener Krankenhaus eine Impfstelle. Dafür werden jetzt freiwillige Helfer gesucht.

Am Sportplatz des SV Brukteria Rorup soll ein Skatepark entstehen. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen.

Die Zahl der Genesenen ist am Donnerstag sowohl in Dülmen als auch im Kreis höher als die der Neuansteckungen. Die Inzidenz macht jedoch einen Sprung nach oben und ist kurz davor, die 200er-Schwelle zu überschreiten.

Einbruch am Hasenpatt: Am Mittwochnachmittag verschafften sich Diebe Zugang zu einem Haus und entwendeten hier Schmuck.

Adventskalender Bürgerstiftung

0947: 1 Gutschein EineWeltLaden Dülmen 0270: 1 Solar-Powerbank Stadtwerke Dülmen 1228: 1 Weihnachtsbaum Baumschule Reckmann 4219: 1 Reisegutschein Mein Urlaubsglück 0077: 1 Dülmen-Gutschein G&P Küchenstudio 1815: 2 Eintrittskarten Löwennacht 2022 1867: 1 Gutschein Bontrup’s Hofladen 3199: 1 Grohe-Handbrause Fa. Elting GmbH 0469: 1 Gutschein Salon Bissing 1192: 1 Hafermastgans Farmers Food GmbH 2276: 2 Kinokarten Cinema Dülmen



Mehr zum Adventskalender-Gewinnspiel unter www.buergerstiftung-duelmen.de



Termine:



Dülmener Winter, Eisbahn auf dem Marktplatz heute geöffnet von 15 bis 19.40 Uhr, Weihnachtsmarkt geöffnet von 15 bis 19 Uhr, ab 17.30 Uhr, Sparkassen-Cup auf der Eisbahn, 2G-Regel und Maskenpflicht.



Wetter:



Heute ist es meist wolkig. Am Abend kommt leichter Regen oder Schneeregen. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. Der Wind weht recht eisig aus Südwest mit starken Böen.

Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.