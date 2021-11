Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen sie am Freitag wissen:

Die freie Fläche am Bült, hinter dem einsA, soll zu einem „Garten auf Zeit“ umgestaltet werden. Mehrere Kooperationspartner haben sich dafür zusammengetan. Los gehen soll es im Januar - und alle Dülmener sind eingeladen, sich dabei zu beteiligen.

Nach zwei Taschendiebstählen am Mittwochmittag sucht die Polizei nach Zeugen. Zugeschlagen hatten die Täter wohl im Aldi-Markt an der Münsterstraße. Dort wurde ein verdächtiges Pärchen beobachtet.

Wie ist es vor Publikum zu schauspielern? Diese und weitere Fragen beantwortet Emily Orzol heute im Interview auf der Jugendseite. Die 17-Jährige konnte im Stück „Düt mal wet met Niveau“ der plattdeutschen Theatergruppe der Kolpingsfamilie Dülmen ihre ersten Schauspielerfahrungen sammeln. Das gesamte Interview lesen Sie in der heutigen Ausgabe.

Die Commerzbank-Filiale an der Lüdinghauser Straße, direkt gegenüber der Kirche St. Viktor, ist am Mittwoch geschlossen worden. Das bestätigte auf DZ-Nachfrage eine Sprecherin der Bank.

Nachdem am Donnerstagmorgen die Online-Anmeldung für die beiden neuen Corona-Impfstellen des Kreises Coesfeld gestartet ist, wurden in kürzester Zeit alle zunächst verfügbaren Termine vergeben. Daher stellt der Kreis ein weiteres Kontingent an Terminen bereit, das ab 12 Uhr am heutigen Freitag buchbar ist. Sollte der QR-Code in der Anmeldebestätigung nicht richtig angezeigt werden, ist der Zugang zur Impfstelle trotzdem gewährleistet. Für die Buchungen hat das Deutsche Rote Kreuz die Internetseite www.impfstellen-drk-coe.de eingerichtet.

Weil für Tischtennis-Meisterschaftsspiele die 2G-Regel gilt, können Raphael Schwaag und Ousama Ahmad für Jugend 70 Merfeld nicht mehr auflaufen. Dadurch haben die TT-Landesliga-Herren aktuell sehr große Personalsorgen.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn heute geöffnet von 15 bis 19.40 Uhr, Marktplatz.

Wetter:

Heute meist bedeckt mit zeitweise leichtem Regen. Zum Abend wird dieser intensiver. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad. Es weht mäßiger, später frischer Südwestwind.

Verkehr:

Heute blitzt der Kreis Coesfeld auf der Fröbelstraße und L 600.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.