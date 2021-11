Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Die Pfarrgemeinden bereiten sich auf Heiligabend in der Pandemie vor und planen zweigleisig, ein CDU-Bundespolitiker bereitet sich auf die Oppositionsrolle vor und die Stadtbücherei hat die Zukunft im Blick.

Das müssen Sie wissen:

Wie können an Heiligabend in den Dülmener Gemeinden Gottesdienste gefeiert werden? Momentan laufen überall dazu die Planungen. Was die Sache erschwert: Die Verantwortlichen wissen noch nicht, welche Corona-Regeln dann gelten werden.

Erkenntnisse aus der ersten Reihe der Politik erwarteten Schüler des CBGs vom Besuch des Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann. Und wurden nicht enttäuscht. Der CDU-Politiker diskutierte eine Schulstunde lang mit ihnen über die Bundestagswahl, die Neuaufstellung seiner Partei und seinen persönlichen Antrieb, Politik zu betreiben.

Gute Nachrichten von der Stadtbücherei: die Umbauarbeiten liegen im Zeitplan. Und es gibt neue Angebote. Gutscheine für einen Jahresausweis im Wert von 20 Euro oder zehn Euro. Zudem können Kunden zur Verlängerung ihres Ausweises ein Sepa-Lastschriftmandat erteilen.

Termine:

19 Uhr, „Dieses Mal was mit Niveau!“, plattdeutsches Theater der Kolpingsfamilie, Kolpinghaus

Wetter:

Am Vormittag überwiegend grau durch Nebel, der sich länger halten kann, ehe die Sonne durchkommt. Bei 8 bis 10 Grad weht der südliche Wind zeitweise mäßig.

Verkehr:

Heute blitzt der Kreis auf der Fröbelstraße und Rödderstraße.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.