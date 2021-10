Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Im Escape-Room müssen Schüler unter Zeitdruck eine knifflige Aufgabe lösen, die Pläne für ein neues Schulzentrum in Dülmen haben einen kräftigen Schub erhalten, und beim Bauprojekt An der Wette erfolgte der erste Spatenstich planmäßig, aber zu spät.

Das müssen Sie wissen:

Die Kreishandwerkerschaft möchte am neuen Schulzentrum-Standort ihre Werkstätten für überbetriebliche Ausbildung errichten. Stadt Dülmen, Kreishandwerkerschaft und die Schulleitungen der Haupt- sowie der städtischen Realschule haben nun eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Codes knacken, Hinweise suchen und Rätsel lösen: Nur gemeinsam lassen sich die Aufgaben im Escape Room im einsA lösen. Die DZ begleitete Neuntklässler beim Besuch des Spiels „Der Löwe von Münster“ und unterhielt sich mit Spielleiter Winfried Hachmann.

Da war die Bauunternehmung Gebrüder Brun schneller als die Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft (WSG) für den Kreis Coesfeld: Letztere hatte zum ersten Spatenstich auf dem Grundstück an der Wette/Kreuzweg eingeladen. Doch dort sind die Bauarbeiten in vollem Gange: Das Unternehmen hatte freie Kapazitäten und früher mit den Arbeiten begonnen.



Die fünfwöchige Pause für die TT-Herren von Jugend 70 Merfeld ist beendet. Am Samstag ist Bor. Münster II in der Landesliga zu Gast. Aus der zweiten Mannschaft kommt Hannes Böhnlein für den verhinderten Ousama Ahmad zum Einsatz.



Am heutigen Freitag kann ab 12 Uhr eine Woche lang für den Sportverein Vorwärts Hiddingsel abgestimmt werden, damit die Wido-Kicker ein Meisterschaftsspiel in der Arena auf Schalke austragen können. https://veltins-heimspiel.de/

Termine:

19 Uhr, Talkabend mit Pfarrer Markus Trautmann zum Thema „Hauptsache gesund - Galen als Mutmacher an den Grenzen des Lebens“, St.-Viktor-Kirche (



Wetter:



Nach Dunstauflösung oft sonnig und wolkenlos, später können Schleierwolken aufziehen, dazu milde 17 bis 19. Der Wind weht weiter mäßig aus Süd.



Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.