Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Bürgermeister Carsten Hövekamp und Kämmerer Christian Röder haben den Haushalt 2022 eingebracht. Er sieht ein Defizit von 4,3 Millionen Euro vor. Angesichts der vielen Projekte, die Dülmen zukunftsfit machen, blicken Bürgermeister und Kämmerer positiv nach vorn.



Wechsel in der Vorstandsspitze des Kreisverbandes von donum vitae: Vorsitzende Wilma Ballensiefen und ihre Stellvertreterin Ulla Püttmann waren nicht wieder angetreten. Ihre Nachfolger wurden auf der Mitgliederversammlung in Dülmen einstimmig gewählt.



Beim Reitturnier der TG Holsterbrink konnten die Reiterinnen und Reiter der Gastgeber zahlreiche Schleifen abgreifen. An zwei Tagen waren die Pferdesportler überhaupt froh, trotz Regen mal wieder ein Turnier reiten zu können.



Sportergebnisse:



Fußball-Kreispokal:

DJK Rödder - Fortuna Gronau 1:4



Fußball-Kreisliga B:

Westfalia Osterwick II - TSG Dülmen III 1:3



Wetter:



Nach Nebelauflösung scheint die Sonne. Die Höchstwerte am Nachmittag liegen bei 16 bis 18 Grad. Anfangs schwacher, später mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.