Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Cäcilia Scholten verabschiedet sich vom einsA, die Arbeitslosenzahlen gehen zurück, und, ganz wichtig; Heute startet der Verkauf des Adventskalenders der Bürgerstiftung. Alles Wichtige am Freitag lesen Sie hier.

Von Gemeinde, Stadt und vor allem den Mitarbeitern des einsA verabschiedete sich Cäcilia Scholten am Donnerstag, ihrem letzten Arbeitstag als einsA-Geschäftsführerin.

Das müssen Sie wissen:



Nach viereinhalb Jahren räumt Cäcilia Scholten ihr Büro. Die Leiterin des einsA verlässt zum 30. September das Intergenerative Zentrum. In der Zeit habe sie viele tolle Menschen kennengelernt und dem „Haus für alle“ ihre Handschrift gegeben.

Heute startet der Vorverkauf für den Adventskalender der Bürgerstiftung. Diese ist mit einem Stand auf dem Wochenmarkt am Königsplatz vertreten. Der Kalender, bei dem 278 Gewinne waren, kostet fünf Euro.



Erfreuliche Nachrichten hatte am Donnerstag die Agentur für Arbeit: In Dülmen ist die Zahl der Arbeitslosen im September deutlich zurückgegangen. Und auch die Arbeitslosenquote sank, von 3,1 im August auf jetzt 2,8.



Bei der Juniorwahl konnten Schüler, die an der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag noch nicht teilnehmen konnten, ihre Stimme abgeben. Das Clemens-Brentano-Gymnasium (CBG) und das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (RvW) haben nun ihre Ergebnisse veröffentlicht. Mehr dazu auf der Seite "Junges Dülmen" in der DZ von Freitag.

Nur noch neun aktive Corona-Fälle gab es gestern derzeit in Dülmen. Neue Infektionen wurden am Donnerstag nicht gemeldet. Erfreulich ist auch die Entwicklung bei der Inzidenz.



Bei einem Ortstermin mit Anwohnern sammelte die Stadt Anregungen und Ideen, wie der Spielplatz am Thier-zum-Berge-Platz künftig aussehen soll. Ein großer Wunsch dabei: ein Trampolin.



Zahlreiche Reiterinnen und Reiter der TG Holsterbrink nahmen jetzt an Wettbewerben in Hannover und Dülmen teil - und bauten durch verschiedene Prüfungen Vertrauen zu den Vierbeinern auf.



Wetter:



Heute sind viele Wolken unterwegs und die Sonne scheint nur zeitweise, am Nachmittag zieht Regen auf, 16 bis 18 Grad. Der südliche Wind weht mäßig mit starken Böen.



Verkehr:



Der Kreis blitzt heute auf der Halterner Straße und L 551.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.