Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Dülmen bekommt ein neues Schulzentrum, Schulen und Kitas erhalten Luftfilter und die Corona-Inzidenz geht zurück. Das müssen Sie am Freitag in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:



Realschule und Hauptschule bekommen einen neuen Standort: Mit großer Mehrheit stimmte der Schulausschuss für den Neubau eines gemeinsamen Standortes. Nur die FDP stimmte gegen den Vorschlag der Stadt.



Nicht kaufen, sondern leasen: So will die Stadt Dülmen Luftfilter für ihre Schulen und Kitas anschaffen. Zuvor sollen die Schulen und Kindergärten aber erst einmal gucken, wo genau Bedarf ist.



Nur acht neue Corona-Fälle und endlich mal wieder eine Inzidenz unter der 50er-Marke: Erfreulich waren die Corona-Zahlen am Donnerstag für den Kreis Coesfeld. Für Dülmen wurde dabei nur eine weitere Infektion gemeldet.



Die TT-Herren von Jugend 70 Merfeld um Ousama Ahmad bestreien am Samstag ihr erstes Heimspiel der Saison. Gegen den VfL Ramsdorf dürfen die Merfelder, die ihr Auftaktspiel gewannen, erstmals wieder Zuschauer begrüßen.



Termine:



Auftakt zur Kulturnacht mit dem Lambertisingen der Nieströter Schützen um 17 Uhr auf dem Markt der Möglichkeiten. Es gilt die 3G-Regel. Im Anschluss weitere Veranstaltungen im Rahmen der Kulturnacht.



Wetter:



Zu Beginn trüb, ab dem Nachmittag freundliche Abschnitte mit einigen Wolken. Die Temperaturen erreichen 19 bis 21 Grad. Der Wind weht schwach, vorwiegend aus West.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.