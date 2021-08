Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Viel Arbeit haben sich die SLC-Teilnehmer mit ihren Logbüchern gemacht. Die Gewinner werden am Montag in den Schulen benachrichtigt.

Das müssen Sie wissen:



Neuer Betreiber der Ferno-Verkaufsflächen in Dülmen und Haltern am See wird die Kaufhausgruppe Ceka. Die Verkaufsflächen in Dülmen und Haltern werden zum 1. Januar 2022 übergeben. Alle Arbeitsverhältnisse werden fortgeführt, heißt es.



Vier Dülmener haben sich neu mit Covid-19 angesteckt, damit ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in der Tiberstadt auf 66 gestiegen.



Mehr Anmeldungen, mehr erfolgreiche Teilnehmer und mehr Stempel in den Logbüchern: Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war der Sommerleseclub (SLC), zu dem die Stadtbücherei eingeladen hatte, erfolgreich. Am Montag werden die Urkunden und Preise zu den Schulen gebracht.



Zum Abschluss der Saisonvorschauen fällt der Blick auf die TSG Dülmen II (A-Liga) und III. Während die Reserve das Image der Wundertüte loswerden will, fühlt sich die Dritte nach nur acht Saisonspielen in der B-Liga nach wie vor als Aufsteiger.



Termine:



Das Impfmobil des Kreises steht von 16 bis 19 Uhr am Stadtquartier, Overbergplatz



Wetter:



Überwiegend bewölkt, immer wieder Schauer, auch kurze Gewitter sind möglich. Höchsttemperaturen 17 bis 19 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Nordwest bis Nord.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.