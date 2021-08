Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



23 i-Dötzchen wurden an der St.-Georg-Schule in Hiddingsel eingeführt. Lehrer und ältere Schüler begrüßten die Neuankömmlinge mit einem bunten Programm. Dabei war auch Handpuppe „Schorsch“, der allerdings Schulreife schwer vermissen ließ.



Zum wiederholten Mal wurde ein 35-Jähriger im vergangenen Jahr straffällig: Er versuchte, einen Wischroboter zu stehlen. Jetzt wurde er deshalb verurteilt.



Die Corona-Zahlen im Kreis und in Dülmen steigen weiter. Am Donnerstag gab es in Dülmen über 26 aktive Fälle.



Nach zahlreichen großflächigen Graffitis, vor allem mit der Buchstaben-Kombination „FTS“, hat die Polizei nun eine Tätergruppe ermittelt.



In der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Kreisebene wartet am Freitagabend auf DJK Rödder eine schwere Aufgabe: Liga-Konkurrent SW Holtwick gastiert beim ehemaligen Spielertrainer Ahmed Ibrahim. Für ihn ist es ein besonderes Spiel.



Termine:



15 bis 16 Uhr, Impfmobil des Kreises am Feuerwehrgerätehaus Rorup



Wetter:



Sonne und Wolken im Wechsel, ab und zu Schauer. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.



Verkehr:



Die Polizei blitzt heute auf der Borkenbergestraße (K 17).



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.