Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Die einen sind auf der Suche nach dem Traumjob, die anderen verbringen traumhafte Ferientage in der Kinderfreizeit.

Das müssen Sie wissen

Herrliche Tage verleben die Mädchen und Jungen der Ferienfreizeit St. Mauritius in Saerbeck. Lange war die Pandemie kein Thema, nun gilt im Haus wieder Maskenpflicht. Aber die Teilnehmer nehmen‘s gelassen. Hauptsache sie sind zusammen.

Aktuell läuft in den Handwerksbildungsstätten ein Ferienkursus am Ostdamm. Insgesamt 70 Stunden lang, werden sechs Mitstreiter auf ihre Ausbildung vorbereitet, lernen, sich im Bewerbungsgespräch zu behaupten oder sich einen passenden Ausbildungsberuf zu suchen. Denn: Am 1. August beginnt das Ausbildungsjahr.

Staffelleiter Horst Dastig muss bei der Erstellung der Fußball-Spielpläne auf viele Anliegen achten. Der Coesfelder betreut fünf Staffeln. Der 68-Jährige will möglichst viele Wünsche erfüllen. Meistens gelingt das auch, aber nicht immer.

Heute um 13 Uhr (hiesiger Zeit) startet der Dülmener Leichtathlet Manuel Sanders bei den Olympischen Spielen in Tokio in der 4 x 400 Meter Mixed Staffel.

Wetter

Heute überwiegend freundlich, später werden die Wolken dichter, vereinzelt Schauer bei 23 bis 25 Grad. Erst schwacher bis mäßiger, dann frischer und böiger Südwestwind.

Verkehr

Der Kreis blitzt heute auf der Billerbecker Straße in Dülmen und auf der Brinkstraße in Hiddingsel.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.