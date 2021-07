Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

In allen katholischen und evangelischen Gemeinden in Dülmen wird am Freitag um Punkt 18 Uhr, mit Glockengeläut der Opfer und Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe gedacht.

Das müssen Sie wissen:

Lena durfte als Gewinnerin der Blick-hinter-die-Kulissen-Tour am Training der jungen Artisten der Absolventenshow teilnehmen. Die Tuchschlaufe hatte es ihr besonders angetan. Zum Schluss sausten ihr die Keulen um die Ohren.



Schon in wenigen Tagen beginnt Helena Klisse ihre Ausbildung zur Zimmerin in der Firma Segbers. Nach einem zweiwöchigen Praktikum hat sie sich für diesen, für eine junge Frau ungewöhnlichen Berufsweg entschieden. Zuvor hatte sie Erfahrungen als Kinderkrankenschwester gesammelt.



Erstmals seit rund einem Monat ist die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Coesfeld wieder zweistellig: Am Donnerstag wies das Robert-Koch-Institut einen Wert von 10,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner aus. Erst einmal hat das aber noch keine Auswirkungen, der Kreis Coesfeld bleibt in der niedrigsten Inzidenzstufe 0. Denn erst wenn der Wert an acht Tagen in Folge über 10,1 liegt, würde der Kreis in die Stufe 1 rutschen.



In allen katholischen und evangelischen Gemeinden in Dülmen wird am Freitag um Punkt 18 Uhr, mit Glockengeläut der Opfer und Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe gedacht. Das Bistum Münster sowie die Evanglische Kirche von Westfalen hatten die jeweiligen Gemeinden dazu aufgerufen.



Die Einteilung der Fußball-Kreisliga-Staffeln ergab keine Überraschungen. Die heimischen Fußballer gehen in die neue Saison mit den alten Gegnern. Nur in zwei Klassen gibt es durch Neuanmeldungen ein größeres Teilnehmerfeld als 2020/21.

Termine:

15 bis 18.30 Uhr, Impfmobil am Feuerwehrgerätehaus in Rorup

Wetter:

Heute scheint bei meist wenigen dünnen Wolken vielfach die Sonne, es bleibt trocken bis 22 bis 24 Grad. Der Wind weht schwach aus Nord.

Verkehr:

Heute blitzt der Kreis Coesfeld auf der Hauptstraße in Rorup und auf der Nordlandwehr.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.