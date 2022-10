Was ich am Feiertag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Arbeitsgeräusche vom Gelände der Firma Zapf im Dernekamp stören Anwohner selbst in der weiteren Umgebung. Das „Zapf-Geräusch“ ist Streitthema Nummer eins in der Nachbarschaft, erfuhr die DZ, die auch mit Zapf-Geschäftsführer Jörg Günther über das Thema sprach.

Auch wenn die ernste Weltlage nicht ganz ausgeblendet werden konnte, so verlief das Patronatsfest in der Kapellengemeinde St. Michael doch harmonisch und entspannt. Ortsvorsteher Michael Kuhmann bat um Vorschläge zum Ortsteilbudget.

Die renommierte Buchrestauratorin und gebürtige Dülmenerin Simone Püttmann, die Ateliers in Ludwigsburg sowie in Dülmen hat, hat den Zustand aller rund 1800 Bände in der Historischen Bibliothek im Gymnasium Arnoldinum in Burgsteinfurt untersucht und einen Schadensbericht erstellt.

Nun dreht sich das berühmte Breakdance-Karussell doch in Dülmen. Allerdings weiterhin nicht auf der am Freitag beginnenden Kirmes. Die Schüler der Modellbau-AG des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums haben ein Modell der Dülmener Kirmes gebaut. Dieses ist bis zum 25. Oktober im Obergeschoss des einsA zu sehen.

Sportergebnisse:

Westf. Gemen - TSG Dülmen 1:4 SF Merfeld - SV Gescher 4:1 GW Hausdülmen - DJK Rödder 4:3 DJK Dülmen - Adler Buldern 4:3 SuS Olfen - Br. Rorup 2:2 DJK Dülmen II - Adler Buldern II 5:0 SF Merfeld II - SV Gescher II 2:2 Vorwärts Hiddingsel - SF Merfeld III 2:0 (kampflos, weil Merfeld nicht angetreten ist)

Termine:

Bürgertreff zum Tag der Deutschen Einheit, 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz, parallel Blaulichtmeile auf der Coesfelder Straße.

Wetter:

Anfangs nebelig und trüb, später setzt sich die Sonne durch. Höchstwerte 16 bis 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.

Ab Mittwoch Sperrung der Münsterstraße vom Kreuzungsbereich Nordring/Ostring bis zur Lüdinghauser Straße, Coesfelder Straße von der Münsterstraße bis zum Königsplatz und der Nonnengasse.