Was ich am Feiertag in Dülmen wissen muss

Die Politik verliert die Geduld mit den Archäologen, beim Dülmener Sommer wartet diesmal besonders viel Musik, und das Weinfest im Bendix-Park geht in seinen zweiten Tag: Das müssen sie am Feiertag wissen.

Das müssen Sie wissen:

Mal eben schnell im Reisebüro eine günstige Reise für den Sommer buchen? Das geht nicht. Denn die Dülmener sind in Urlaubslaune, in den Reisebüros ist einiges zu tun. Wer langfristig plant, ist da im Vorteil. Das gilt aktuell auch für die Situation am Flughafen: Am besten vier Stunden vorher da sei, raten die Experten.

Breite Unterstützung aus der Politik erhielt Bürgermeister Carsten Hövekamp im Hauptausschuss für sein Schreiben an den LWL, mit dem sich die Stadt gegen eine Ausweitung der archäologischen Untersuchungen in der Innenstadt zur Wehr setzt.

Die verstärkte Präsenz von Ordnungsamt und privaten Sicherheitsdiensten kommt bei den Bürgern gut an. Der Hauptausschuss hat nun eine Aufstockung des städtischen Außendienstes beschlossen.

Der Dülmener Sommer ist zurück in Dülmens Mitte: So findet nach mehrjähriger Pause das Straßentheater wieder vor dem Rathaus statt. Am Mittwoch hat die Stadt das Programm vorgestellt - bei dem es diesmal besonders viel Musik gibt.

Die höchste Inzidenz im ganzen Regierungsbezirk Münster? Hat derzeit der Kreis Coesfeld. Und auch in Dülmen steigen die Corona-Zahlen weiter. Zuletzt wurden insgesamt mehr als 1000 aktive Fälle gemeldet.

Nach zwei Jahren Corona-Pause finden heute an Fronleichnam wieder die traditionellen Prozessionen in den Pfarrgemeinden statt. So feiern St. Viktor und St. Joseph zuerst ab 9.30 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst am Maria-Ludwig-Stift. In Heilig Kreuz beginnt neben der Kreuzkirche um 10 Uhr ein Gottesdienst, der sich über verschiedene Stationen sieht. Prozessionen finden zudem in heute in Buldern, Hiddingsel und Rorup statt.

Die Leichtahtletik-Abteilung der TSG Dülmen ist heute Gastgeber für die Kreisstaffelmeisterschaften. Wettkampfbeginn ist um 12 Uhr, der letzte Start soll um 17.45 Uhr erfolgen. Von der U8 bis zu den Erwachsenen sind alle Altersklasse vertreten.

Termine:

Donnerstag

12 bis 24 Uhr, Weinfest im Bendix-Park

13 bis 17 Uhr Eisenbahnfreunde laden zu Kaffee und Kuchen in den Alten Bahnhof ein

18 Uhr, Benefizkonzert für die Ukraine, Heilig-Kreuz-Kirche

Freitag

17 bis 24 Uhr, Weinfest im Bendix-Park

Wetter:

Tagsüber setzt sich vielfach die Sonne durch bei nur wenigen dünnen Wolken, dazu 24 bis 26 Grad. Schwacher, vorübergehend auch mäßiger Wind aus Nordost bis Nord.

Verkehr:

Bauarbeiten auf der Strecke Münster-Ruhrgebiet behindern den Bahnverkehr. Zwischen Dülmen und Haltern verkehren Busse als Schienenersatzverkehr. Nach Münster fährt ausschließlich der RE42. Der RE2 fällt zwischen Dülmen und Münster aus.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.