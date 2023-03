Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Stefan Bücker eröffnet auf der Münsterstraße einen digitalen Tante-Emma-Laden. Geplant hatte das der Inhaber der Reiselounge so nicht. Aber das Konzept des Automaten-Shops, der rund um die Uhr geöffnet ist, hat ihn überzeugt.

Die dreiwöchige Schließung der OGSn im Sommer ist heute Thema im Schulausschuss. Der Jugendhilfeausschuss diskutierte schon darüber. Er folgte mehrheitlich dem Verwaltungsvorschlag und sprach sich (gegen die Stimmen der SPD) dafür aus, keine Elternbefragung zum Betreuungsbedarf durchzuführen.

Heute heulen die neun Sirenen in Dülmen: Grund ist ein landesweiter Probealarm, der in Nordrhein-Westfalen in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird.

Die Vorfreude des Lions Club Dülmen auf die Löwennacht 6.0 ist nach zwei Pandemie bedingten Absagen riesig. Dazu haben die Lions mit „The Magic of Santanta“ eine im Jahr 2010 gegründete Band gewinnen können, die für besondere Reisen durch die Hits des lateinamerikanischen Gitarristen bekannt geworden ist.

Deutlich mehr Austritte - aber gleichzeitig auch ein Plus bei den Taufen: 113 Kirchenaustritte und 73 Taufen (Also 22 mehr als im Vorjahr) verzeichnete die Evangelischen Gemeinde in Dülmen in 2022.

Einstimmig verabschiedete der Jugendhilfeausschuss am Dienstag die Kindergartenbedarfsplanung der Stadt - verbunden mit Lob für Roland Urban, der den Elternbedarf im Herbst bei der vorläufigen Bedarfsplanung mit geringen Abweichungen richtig eingeschätzt hatte.

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Mittwoch zu Warnstreiks unter anderem in den kommunalen Kitas aufgerufen. In Dülmen hielten sich die Auswirkungen in den sechs Kindertagesstätten der Stadt jedoch in Grenzen. Mit einer Ausnahme habe es keine Einschränkungen gegeben, erläutert Stadtsprecher André Siemes auf Anfrage.

Für die Volleyball-Damen des TV Dülmen und des ATV Haltern ging es in der Landesliga um nichts mehr. Trotzdem boten beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch über fünf spannende Sätze. Mit dem besseren Ende für die TV-Damen.

Wetter:

Heute erst noch leichter Schneefall, später immer häufiger trocken, abends zieht erneut Regen auf, weiterer Schnee ist möglich. Bei 2 bis 4 Grad weht schwacher Ostwind.

Verkehr:

Sanierung Dernekämper Höhenwegen: Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße.