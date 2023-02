Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

In Sachen Allee an der Hülstener Straße gibt es ein Urteil, die Volksbank Nottuln hat ihren Erfolgskurs fortgesetzt und Rolf Ebert startet bald eine neue Ausstellung: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Vor dem Verwaltungsgericht Münster hat der Kreis Coesfeld am Mittwoch eine herbe Niederlage einstecken müssen. Die Richter kassierten einen Befreiungsbescheid, der der Stadt Dülmen das Fällen der Allee Hülstener Straße erlaubte. Mehr zur Verhandlung sowie Stellungnahmen der Beteiligten, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.

Für die Berufsmesse mit Azubi-Coaching am 12. Mai im Schuzentrum liegen schon viele Anmeldungen von Unternehmen aus Industrie und Handwerk oder von Dienstleistern vor. Unter dem Aspekt der Fachkräftesicherung ist die Messe eine willkommene Möglichkeit, sich jungen Menschen vorzustellen.

Die Volksbank Nottuln hat ihren Erfolgskurs fortgesetzt und konnte ihr Geschäft nach eigenen Angaben im Jahr 2022 in allen wichtigen Bereichen ausweiten. Und das trotz Inflation im zweistelligen Bereich, steigenden Energiepreisen, Unsicherheiten über den wirtschaftlichen Fortgang und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs.

Über 4000 Euro kamen am Dienstag bei einer Spendenaktion bei Med Döner zusammen. Die Einnahmen sollen an die Erdbebenopfer gehen. Und auch die Spendenbox füllten die Kunden ordentlich.

„Zauberwelten“ heißt die neue Ausstellung von Fotokünstler Rolf Ebert, die er zusammen mit Kuratorin Sandra Uebbing aus Herten zusammengestellt hat. Rund 50 farbenfrohe Fotoarbeiten werden gezeigt, die den Betrachter in fremde Welten mitnehmen.

Bei den Deutschen U20-Hallenmeisterschaften geht Silas Zahlten am kommenden Wochenende in Dortmund über die 3000 Meter an den Start. Die Saison-Bestenliste führt der für die LG Brillux Münster startende Dülmener derzeit an.

Wetter:

Der Tag startet recht freundlich. Später werden die Wolken dichter und bei bis zu 10 Grad kann es Schauer geben. Der Wind bleibt schwach und dreht von West auf Nord.