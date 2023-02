Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Nach mehr als 13 Jahren geht der Deponie-Streit zu Ende: Der Kreis Coesfeld hat der Firma Remex jetzt grünes Licht für deren Pläne gegeben. Dabei darf Remex in Rödder auf eine Deponie der Klasse 0 für Bauschutt und Boden errichten.

Die Stadtverwaltung hat in 2022 deutlich weniger Gas verbraucht als noch 2021: Das ist das Ergebnis der jetzt vorliegenden Jahresendabrechnung. In allen öffentlichen Gebäuden sank der Verbrauch deutlich. Besonders hoch waren die Einsparungen in den Verwaltungsgebäuden: Hier beträgt die Einsparung 35 Prozent.

Die Herren- und Damenmannschaft der Wasserfreunde Dülmen startet im kommenden Jahr in der Nordwestfalenliga beim Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen. Beide Mannschaften holten genug Punkte für den Klassenerhalt.

Wetter:

Der Tag startet bedeckt. Auch im späteren Verlauf zeigt sich die Sonne nur selten. Ab und zu regnet es leicht. Bei bis zu 11 Grad weht der Südwestwind teils stark böig.

Verkehr:

Blitzer: Heute in Dülmen auf der Rödderstraße