Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Nach sonnigen Tagen zeigen sich heute einige Wolken am Himmel

Die vergangenen Tage konnten wir uns über viele Sonnenstunden in Dülmen freuen.

Das müssen Sie wissen:

Im Schnitt gehen knapp 140 Notrufe pro Tag in der Leitstelle des Kreises Coesfeld ein. Zum europäischen Tag des Notrufes 112 betont Daniel Niehues, wie wichtig es ist, die 112 nur bei Notfällen anzurufen. Der stellvertretende Leitstellen-Leiter aus Dülmen erläutert außerdem, was beim Anrufen der 112 wichtig ist. Den Artikel lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.

Eine ungewöhnliche Amsel, komplett in Weiß, hat Familie Walters in ihrem Garten entdeckt und der DZ als Leserfoto zukommen lassen. Doch was hat es mit der ungewohnten Färbung auf sich? Die DZ hat beim Naturschutzbundes Deutschland nachgefragt.

Und noch ein Geschäft im Stadt-Quartier hat dichtgemacht: Damit sind nun alle drei Ladenlokale zwischen Mezzomar und dm innerhalb weniger Wochen leer gezogen worden. Und damit nicht genug.

Also eine typische Vorlesestunde war und ist das nicht, zu der Stadtbücherei und Bürgerstiftung Dülmen gestern und heute Erst- und Zweitklässler in die Bücherei einluden. Dort erwartete Julia Ginsbach die Grundschüler, um sie auf eine Reise in die afrikanische Savanne mitzunehmen.

Deutlich gestiegene Zinsen und Materialkosten zeigen Wirkung: Während noch vor wenigen Monaten auf ein Baugrundstück 50 oder mehr Bewerber kamen, geben aktuell Bauherren in spe Grundstücke wieder zurück. Für die meisten heimischen Handwerksbetriebe wird das aus Sicht von Ulrich Müller, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, in der Regel nicht zu größeren Problemen führen. Doch es gibt eine große Ausnahme. Mehr lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.

Im vergangenen Jahr sind in Dülmen insgesamt 333 Solaranlagen neu installiert worden. Das zeigt zumindest die Auswertungen von Selfmade Energy. Die Zahl der Anlagen steigerte sich in Dülmen außerdem stärker als im Bundesdurchschnitt.

Für die Sportvereine waren die vergangenen Jahre kein Zuckerschlecken. Die Corona-Pandemie legte den Betrieb lahm, dannstiegen die Energie- und Unterhaltungskosten. Für die Vereine gibt es aktuell einige Förderprogramme von Bund und Land.

Wetter:

Nach den vergangenen Tagen voller Sonnenschein ist das Wetter heute etwas weniger freundlich: Der Tag startet zwar zunächst sonnig, am Nachmittag wird es jedoch zusehends wolkiger. Vereinzelt kann es auch nieseln. Bei bis zu 5 Grad weht der Südwestwind schwach bis mäßig.

Verkehr:

Aufgrund einer Rohrleitungssanierung im Bereich des Geh- und Radweg an der B474 zwischen Seppenrade und Dülmen muss der Geh- und Radweg auf einer Länge von fünf Metern gesperrt werden. Ein Notweg wird auf der Fahrbahn eingerichtet.