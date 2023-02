Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Dülmen bereitet sich auf die Karnevalssitzungen vor. Stadt und Amtsgericht suche Schöffen. Und wie schneiden eigentlich Dülmener Gastronomen bei Bewertungsportalen ab. Dies müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Die DZ hat sich online nach den bestbewerteten Restaurants und Unterkünften in Dülmen umgesehen. Auf den Portalen Trip-advisor und Holidaycheck stechen einige Unterkünfte und Restaurants besonders hervor.

Ein Abend - vier Bars. Viermal Getränke, viermal dazu Fingerfood. Das wartet beim Dülmener Barathon, einem neuen Angebot der Reiselounge, zusammen mit Gastronomen. Die ersten Termine stehen bereits fest.

Am Amtsgericht Dülmen und Landgericht Münster werden Schöffinen und Schöffen benötigt. Und zwar für die Amtszeit 2024 bis 2028.

Die Entscheidung für die Tätigkeit am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg sei sehr bewusst gewesen, sagt Sabine Neuser. Und die habe sie auch nach vier Jahrzehnten nicht bereut. Am Dienstag wurde sie als Leiterin des Berufskollegs in den Ruhestand verabschiedet.

„Gefahrenstelle Treppe“ - unter diesem Titel ließ Klaus Laser der DZ einen Hinweis zukommen. In seinem Text verweist er auf eine sehr steile Rampe am Seitenausgang des Rathauses zur Kirche. Aufgrund ihrer Steilheit sei die Rampe keine Hilfe für Menschen mit Behinderung.

Von der oberen Plattform sei sie insbesondere in der Dunkelheit nicht erkennbar. Was die Stadt dazu sagt, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.

Die Vorbereitungen auf die Karnevalssitzungen laufen. So beispielsweise bei den Vorstands- und Offiziersfrauen der Niesröter Schützen. Für deren Prunksitzung sowie für andere Veranstaltungen rund um Karneval gibt es noch Eintrittskarten.

Die Helfer vor Ort in Buldern fahren dank zahlreicher Spenden bald im Mini-SUV. Das alte Einsatzfahrzeug, ein Audi A4, angeschafft durch den eigens dafür gegründeten Förderverein, hatte durch einen Motorschaden einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten. Daher hatte das DRK im November einen Spendenaufruf gestartet.

Die Volleyball-Damen des TV Dülmen haben in der Landesliga die Pflichtaufgabe bei Blau-Weiß Aasee III erfüllt. Trotz personeller Umstellungen gelang gegen einen Gegner, der sich stärker als sein aktueller Tabellenplatz präsentierte, ein 3:1-Erfolg.

Wetter:

Den ganzen Tag über warten eine dichte Wolkendecke und Regenschauer. Bei Höchsttemperaturen von 8 Grad weht schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen.