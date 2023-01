Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Zwei Spielgeräte am Marktplatz sind derzeit gesperrt, ein Online-Tool zeigt die berühmtesten Dülmener und die Genossenschaft Bürger Energie Dülmen will das Thema PV-Anlagen angehen: Das müssen Sie heute wissen.

Die Rutsche am Marktplatz ist derzeit gesperrt

Das müssen Sie wissen:

Die im Sommer gegründete Genossenschaft Bürger Energie Dülmen (BEDeG) hat ganz unterschiedliche Projekte im Blick, aber ein klares Ziel: PV-Anlagen auf Dächern und am Boden. Auch schwimmende Solarparks könnten ein Thema werden. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.

Mal eben in der Innenstadt am Rande des Marktplatzes eine kleine Rutschpartie auf dem farbenfrohen gelb-roten Spielgerät machen? Das müssen sich die kleinen Dülmener derzeit verkneifen. Auch eine bewegte Auf-und-ab-Fahrt auf dem Windsurfer ein paar Schritte weiter ist nicht möglich. Beide Spielgeräte, die erst seit dem Herbst in der Innenstadt zum Spielen einladen, sind gesperrt.

Die bekannteste Dülmener Persönlichkeit ist Isabella von Croÿ. In einem Online-Tool hat ein finnischer Kartenbauer die berühmtesten Töchter und Söhne einer jeweiligen Stadt zusammengefasst, und zwar weltweit. Wählt man die Kultur, wird für Dülmen der Name des Regisseurs Thomas Freundner angezeigt.

Mehrere Verhandlungen mit Dülmener Beteiligung gibt es demnächst im Landgericht Münster. In einem Fall geht es um Betäubungsmittel und in einem anderen Verfahren steht der Vorwurf einer räuberische Erpressung im Raum.

Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus wird am 27. Januar, 19 Uhr, in Dülmen mit einer Veranstaltung im Forum der Alten Sparkasse begangen. Eingeladen sind alle Dülmener sowie Vertreter aus Politik und Stadtgesellschaft.

Auf gebrauchte Häuser als vor allem auch preiswertere Alternative zum Neubau hatte die VR-Bank bei der Vorstellung des Geschäftsberichtes für 2022 verwiesen. Wie sieht es in der Realität aus, wie groß ist aktuell das Angebot? Vor allem aber, wie hoch sind die Preise für Bestandsobjekte? Die DZ hat nachgehört.

Etliche Menschen baten nach dem Brand beim Zirkus Proscho ihre Hilfe an. Eine Spende ergriff Lara Maatz vom Zirkus dabei besonders. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.

Termine:

Bürgerinfo zum Ausbau des Fahrradstraßen-Netzes, 18 Uhr, Alte Sparkasse

Schlachtplatte - die Endabrechnung 2022, 20 Uhr, Kabarettabend in der Aula des Schulzentrums

Wetter:

Vormittags dicht bewölkt mit etwas Schneeregen oder Regen, nachmittags lockert es kurzzeitig auf bei 2 bis 5 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord.